Carnaval: condutores têm faixas expressas na BR-316 para melhorar o tráfego no retorno à capital

Motoristas que programaram a volta do Carnaval para esta quarta-feira (14) contarão com o acesso de veículos em duas faixas do BRT Metropolitano na rodovia BR-316, no sentido de entrada da capital. O desvio para ampliar o tráfego pelas pistas do BRT Metropolitano inicia no km 6 da BR-316 e segue até o km 8 da rodovia, como divulgado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) na última sexta-feira (9).

Além disso, houve um reforço no efetivo de agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) nos primeiros 18 quilômetros da BR-316, que são de responsabilidade do Estado. Segundo o Detran, o fluxo de veículos é monitorado remotamente e com agentes de segurança espalhados em pontos estratégicos.

"Posicionamos os agentes em locais estratégicos, onde avaliamos que há maior retenção do tráfego, para fazer qualquer intervenção no sentido de ajudar os condutores no retorno", informa o coordenador de Operações e Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

Ainda de acordo com Feitosa, a previsão é que o fluxo de veículos fosse grande ao longo de toda a quarta, pois o retorno dos foliões se juntará ao movimento de veículos pesados e do fluxo normal da via, que já costuma ser intenso. O Detran orienta aos condutores que priorizem a viagem após às 20h, quando o trânsito costuma ser mais tranquilo, ou deixem para retornar no dia seguinte, a partir das 6h.

A Operação Carnaval 2024 termina nesta quarta-feira de Cinzas em mais de 17 municípios onde o efetivo atuou em todo o período carnavalesco. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Detran acerca do fluxo na tarde desta quarta e a previsão para o início da noite. A reportagem aguarda retorno.