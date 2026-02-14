Capa Jornal Amazônia
Carnaval 2026 na Vigia terá reforço na segurança para 100 mil foliões por dia

Operação mobiliza mais de 100 agentes e integra forças estaduais para garantir tranquilidade durante a programação festiva no município

O Liberal
fonte

Polícia Militar na segurança dos foliões em Vigia (Divulgação)

Vigia de Nazaré, no Nordeste do Pará, conta com reforço na segurança pública durante o Carnaval 2026. A operação Carnaval de 2026 do Governo do Pará mobiliza mais de 100 agentes no município para garantir tranquilidade aos mais de 100 mil foliões por dia esperados durante o feriado.

A programação começou na sexta-feira (13), com shows e blocos que movimentam as ruas históricas da cidade, uma das festas mais tradicionais do Pará. Neste ano, o município recebe atrações nacionais, como o DJ Alok, que abre a agenda oficial de apresentações.

Operação Carnaval 2026 mobiliza mais de 100 agentes

A ação integra a Operação Carnaval 2026, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado. O objetivo é fortalecer o policiamento ostensivo e preventivo durante toda a programação.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ed-Lin Anselmo, afirmou que o planejamento levou em consideração o aumento do público e a realização de shows nacionais. “Este ano o município recebe shows nacionais, a exemplo do Alok, que abriu a programação de Carnaval da cidade. Pensando em toda essa movimentação, nós, da Secretaria de Segurança, juntamente com os demais órgãos integrados, montamos um esquema de reforço para que a população local e os turistas possam aproveitar o Carnaval com total segurança”, declarou.

Monitoramento 24 horas e policiamento nos blocos

As ações incluem rondas contínuas, policiamento nos percursos dos blocos e monitoramento em pontos de grande concentração, como a praça matriz, onde ocorrem as atrações nacionais. O videomonitoramento funciona 24 horas por meio de câmeras acompanhadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), com foco na agilidade do atendimento de ocorrências.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Regional III (CPR III), major Pinheiro, a tropa está posicionada desde o início da programação. “A operação foi iniciada com a cidade recebendo um público maior e os blocos percorrendo as ruas, além da expectativa pelo show. Nossa tropa está posicionada para realizar rondas contínuas, a fim de evitar incidentes. Devido à concentração de pessoas, além das ações ostensivas, também atuamos com orientações à população. Estamos monitorando todo o percurso dos blocos para garantir maior segurança aos foliões”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também atua com equipes de prontidão, realizando vistorias e orientações preventivas. O subcomandante da corporação, tenente Cláudio Lopes, destacou o papel da instituição durante o evento. “Estamos aqui para prestar todo tipo de apoio, especialmente nos casos em que as pessoas possam se machucar durante os blocos, além de orientar para que evitem atitudes que possam gerar acidentes”, disse.

A unidade da Polícia Civil em Vigia recebeu reforço para atendimento e registro de ocorrências, garantindo suporte durante todo o período festivo.

Operação Carnaval Seguro 2026 ocorre em 70 localidades

A Operação “Carnaval Seguro 2026” é realizada simultaneamente em 70 localidades do Pará, além da Região Metropolitana de Belém. As ações começaram no dia 12 e seguem até 8 de março.

Ao todo, mais de 4,8 mil agentes de segurança pública atuam em atividades ostensivas, preventivas, de orientação e fiscalização em todo o Estado. O objetivo é assegurar que moradores e visitantes aproveitem o Carnaval com segurança em todas as regiões paraenses.

Palavras-chave

segurança pública

vigia
Pará
.
