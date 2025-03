Carnaval 2025: foliões vão às ruas nos blocos tradicionais de Vigia de Nazaré

Os foliões dão início, na tarde desta segunda-feira (3), aos blocos no Carnaval de Vigia, no nordeste do Pará. A festividade é uma das mais irreverentes do Estado. Os brincantes que saem nos blocos também chamam a atenção para a diversidade e para a importância do respeito às diferenças, combatendo o preconceito, a discriminação e a LGBTfobia.

Nesta segunda-feira (3), desfilam pelo corredor da folia três blocos tradicionais. O primeiro é "As Virgienses", em que homens se vestem com roupas de mulheres. Depois, os "Cabraçurdos", em que as mulheres usam acessórios masculinos. Há, também, a "Gaiola das Loucas", o único bloco direcionado para o público LGBTQ+ no Carnaval de Vigia, que vai encerar a folia nesta segunda-feira, a partir das 22 horas.

Pedro Palheta, presidente do bloco “As Virgienses”, o mais antigo do município, explicou o tema deste ano: "As Virgienses 40 anos de folia". Tudo começou em 1985, como uma brincadeira entre amigos, quando ficou decidido que os brincantes que iriam pular o Carnaval na segunda-feira gorda estivessem fantasiados com trajes femininos. O ponto de encontro foi a rua de Nazaré com a avenida Marciolino Alves, que se manteve até os dias atuais. "Eles estavam ‘tomando uma’, como se diz, e resolveram usar as roupas das mulheres para festejar", contou Pedro.

Foliões levam alegria às ruas de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará (Igor Mota / O Liberal)

O bloco "As Virgienses" fez, este ano, 40 anos de história no Carnaval de Vigia, e para Thiago Palhetta, a comemoração foi especial. “O tema é 40 anos, 40 anos de folia no Carnaval da Vigia, 40 anos que 'As Virgienses' virou a chave para o Carnaval da Vigia ser o maior do Pará”, destacou. A ligação dele com o bloco vai além da gestão – ele nasceu no mesmo ano da fundação e, há 11 anos, coordena a festa ao lado de uma grande equipe. “Participei dos 30 anos, estou participando dos 40 e estou meio que me despedindo da gestão, com muita honra e amor, porque 'As Virgienses' é amor”, afirmou.

Neste ano, além da celebração, houve espaço para a memória e a saudade. Thiago fez questão de homenagear membros do bloco que faleceram recentemente e deixaram um legado na história da festa. “Perdemos pessoas importantes da nossa diretoria, foi uma perda que doeu, mas seguimos levando alegria, porque essas pessoas eram alegres e fizeram parte dessa caminhada”, ressaltou. E a expectativa para a edição de 2025 é alta: entre 50 e 70 mil pessoas na avenida, segundo estimativas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. “Ano passado tivemos seis quarteirões lotados, e esperamos que esse ano seja assim também, com alegria, sem violência, um Carnaval tranquilo. Vigia é um Carnaval seguro, e 40 anos são sinônimo de alegria”, concluiu.

Thiago Palhetta coordena o bloco As Virgienses há 11 anos. (Igor Mota / O Liberal)

Sandy Wendy, coordenadora do bloco "Gaiola das Loucas", disse que a ideia surgiu em 1997 por um grupo de amigos LGBTs que sofriam LGBTfobia nos blocos da cidade. Surgiu como um ato de resistência e para poder brincar o Carnaval de Vigia, contou. O bloco, que antes saía no domingo, agora sai na segunda. "É um dos mais esperados", afirmou. O diferencial é que o bloco leva fantasias, como se fosse uma mini escola de samba, com DJ tocando Tribal. Neste ano o tema é: "28 anos de resistência no Carnaval de Vigia".

Pelo quinto ano seguido, Mateus Ferreira, 21 anos, veio para a folia dos blocos de Vigia. E para o DJ de eventos, não há festa igual. “O diferencial é a vibração da galera, a animação. Pode fazer chuva ou sol, que vai estar cheio”, garantiu, enquanto desfilava pelo meio da multidão vestido de noiva. O motivo da escolha da fantasia? “Estou atrás de um novinho, levaram o meu e estou atrás de um novo”, brincou.

Os brincantes destacam o Carnaval de Vigia como um dos melhores do Pará. (Igor Mota / O Liberal)

Já Lúcio Carvalho, 55 anos, veio de Belém e é figurinha carimbada na folia de Vigia há duas décadas. Para ele, o que faz o Carnaval ser especial é a energia coletiva. “Eu gosto da harmonia de todo mundo, a gente conhece gente”, afirmou, enquanto desfilava vestido de mulher. E não veio sozinho: acompanhava um grupo de 25 pessoas, incluindo amigos e familiares, todos devidamente fantasiados, garantindo que a festa fosse ainda mais animada.