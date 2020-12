Após 102 anos, Círio Fluvial de Caraparu é cancelado

Em 102 anos de devoção e fé a Nossa Senhora da Conceição, os devotos no Distrito de Caraparu, no Município de Santa Izabel do Pará, não terão este ano o Círio Fluvial. A razão dessa modificação na programação religiosa é a necessidade de evitar aglomeração de pessoas diante da pandemia da covid-19. No entanto, no dia 7, será realizado o Traslado com a imagem da santa padroeira pelas ruas da vila, ocasião em que os moradores poderão saudar e fazer suas orações.

Será o Círio de número 102. A procissão fluvial estava programada para o dia 8, terça-feira. Usualmente, a romaria reunia 20 barcos sobre o rio Caraparu. A saída do Círio normalmente ocorre às 6 horas, na Vila de Caraparu, em direção à comunidade Cacau. Lá, era realizado um momento de oração e bênçãos, para, em seguida, ocorrer o retorno dos fieis até o local de partida das embarcações, no distrito.

Traslado

O Traslado da imagem da santa padroeira ocorrerá a partir das 19 horas do dia 7, pelas ruas do distrito. No dia seguinte, dia 8, data em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, será celebrada a Santa Missa, às 10 horas, na Igreja de Caraparu. A cerimônia será presidida pelo pároco padre Rúzevel Lourinho, responsável pela Paróquia Santa Izabel de Portugal.