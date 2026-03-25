Capitão Poço sediará Hospital Regional do Nordeste Paraense

O município de Capitão Poço será sede do novo Hospital Regional do Nordeste Paraense. A implantação do empreendimento, que atenderá pacientes de diversas cidades da região, será oficializada nesta sexta-feira (27), às 17h. Como parte do processo, o governador Helder Barbalho assinará o ato de desapropriação do antigo Hospital e Maternidade do Povo, que será adaptado e modernizado para o funcionamento da nova unidade.

O prédio, fundado pelo médico Aldomar Aarão Monteiro, passará a abrigar o hospital regional, que deve atender uma demanda histórica da população local e ampliar a assistência em saúde para municípios vizinhos, como Irituia, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e Ourém.

A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais e federais, entre elas a vice-governadora Hana Ghassan, o senador Beto Faro, a deputada federal Dilvanda Faro e os deputados estaduais Elias Santiago e Carlos Bordalo. A organização do evento está sob responsabilidade da prefeita Fernanda Tonheiro e do deputado estadual Antônio Tonheiro.

Em declaração, Antônio Tonheiro destacou a importância do ato. “Esse ato de desapropriação representa uma conquista que vai trazer um resgate histórico e significativo de atendimento a uma necessidade prioritária na área da saúde, tanto da nossa população de Capitão Poço, quanto de toda a região do nordeste paraense. Somos gratos ao nosso governador Helder Barbalho e à nossa vice-governadora Hana Ghassan pelo atendimento à nossa reivindicação, que vai de encontro aos anseios de toda a nossa população”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou, em discurso indireto, que a medida atende a uma demanda antiga da região e representa um avanço na ampliação dos serviços de saúde para o nordeste paraense.