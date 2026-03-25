Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Capitão Poço sediará Hospital Regional do Nordeste Paraense

A unidade irá ampliar a assistência em saúde para municípios como Irituia, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e Ourém.

O Liberal
fonte

Capitão Poço sediará Hospital Regional do Nordeste Paraense. (Foto: Divulgação)

O município de Capitão Poço será sede do novo Hospital Regional do Nordeste Paraense. A implantação do empreendimento, que atenderá pacientes de diversas cidades da região, será oficializada nesta sexta-feira (27), às 17h. Como parte do processo, o governador Helder Barbalho assinará o ato de desapropriação do antigo Hospital e Maternidade do Povo, que será adaptado e modernizado para o funcionamento da nova unidade.

O prédio, fundado pelo médico Aldomar Aarão Monteiro, passará a abrigar o hospital regional, que deve atender uma demanda histórica da população local e ampliar a assistência em saúde para municípios vizinhos, como Irituia, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e Ourém.

A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais e federais, entre elas a vice-governadora Hana Ghassan, o senador Beto Faro, a deputada federal Dilvanda Faro e os deputados estaduais Elias Santiago e Carlos Bordalo. A organização do evento está sob responsabilidade da prefeita Fernanda Tonheiro e do deputado estadual Antônio Tonheiro.

Em declaração, Antônio Tonheiro destacou a importância do ato. “Esse ato de desapropriação representa uma conquista que vai trazer um resgate histórico e significativo de atendimento a uma necessidade prioritária na área da saúde, tanto da nossa população de Capitão Poço, quanto de toda a região do nordeste paraense. Somos gratos ao nosso governador Helder Barbalho e à nossa vice-governadora Hana Ghassan pelo atendimento à nossa reivindicação, que vai de encontro aos anseios de toda a nossa população”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou, em discurso indireto, que a medida atende a uma demanda antiga da região e representa um avanço na ampliação dos serviços de saúde para o nordeste paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hospital Regional do Nordeste Paraense
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Homem invade casa da ex-companheira, tenta matá-la, foge com o filho e vai preso no Pará

Mesmo após a intervenção de terceiros, o suspeito utilizou uma arma branca para desferir golpes contra a vítima, atingindo as regiões do tórax, braço e ombro

24.03.26 15h16

POLÍCIA

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com a jovem de 14 anos

24.03.26 14h53

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de integrar grupo especializado em furtos dentro de bancos no Pará

De acordo com a Polícia Civil, somente no Pará foram identificadas ao menos seis ocorrências com esse mesmo padrão delitivo no período aproximado de seis meses

24.03.26 13h10

PARÁ

Tuberculose segue como desafio no Pará, com mais de 5 mil casos anuais

Dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose 

24.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PERDA

Juiz federal José Airton Portela morre aos 56 anos; corpo será levado a Santarém

Magistrado da 9ª Vara da Justiça Federal faleceu em São Paulo, onde fazia tratamento de saúde

24.03.26 15h31

RADIAÇÃO

Césio-137 no Pará? Entenda ligação com acidente de Goiânia que virou série da Netflix

Produção da Netflix reacende debate sobre tentativa de envio de material radioativo ao sul do Estado após tragédia de 1987

23.03.26 15h18

PROTESTO

Manifestação interdita BR-316 em Benevides e afeta trânsito na saída de Belém

O bloqueio ocorreu em um trecho na altura de Benfica, nesta terça-feira (24)

24.03.26 10h50

RELIGIÃO

Papa Leão XIV aceita renúncia de dom Carlos Verzeletti e nomeia novo dispo para Diocese de Castanhal

A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Nunciatura Apostólica no Brasil

24.03.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda