Detran Pará faz leilão com veículos a partir de R$ 50; saiba quando e como participar

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará realizará o último leilão de 2024 na próxima sexta-feira, 20 de dezembro. O evento contará com lances iniciais entre R$ 50 a R$ 12.100,00, abrangendo diversos tipos de veículos, incluindo os pesados (como caminhões, semirreboques, ônibus e micro-ônibus), os de passeio (como camionetas e caminhonetes) e também as motocicletas.

O leilão do Detran PA será feito com veículos que estão há mais de 60 dias nos parques de retenção do órgão e que não foram procurados pelos proprietários. Tais veículos foram recolhidos por infrações registradas pelos órgãos competentes, como garante a legislação.

VEJA MAIS

Os interessados em participar devem realizar um cadastro prévio no site disponibilizado pelo Detran, com no mínimo 48 horas de antecedência. Após a conclusão do cadastro, serão gerados um login e uma senha para acesso e habilitação aos lances online.

Os veículos leiloados são classificados em três categorias: conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível. A avaliação dos veículos leiloados é exclusivamente visual, sendo proibidos o manuseio, a experimentação ou a retirada de peças no local. Os interessados nos produtos poderão visitar o parque para avaliar os veículos nos seguintes endereços:

Belém

Período: 17 a 19 de dezembro

Horário: 09h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº 888, Bairro: São João, Marituba/PA

Santarém

Período: 17 a 19 de dezembro

Horário: 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé, Santarém/PA

Altamira

Período: 17 a 19 de Dezembro

Horário: 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões.

Endereço: Rod. Transamazônica, S/N, Bairro: Zona Rural Km 01, Altamira/PA

Marabá

Período: 17 a 19 de dezembro

Horário: 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA

Parauapebas

Período:17 a 19 de dezembro

Horário: 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Rodovia Faruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA

Itaituba

Período: 17 a 19 de dezembro

Horário: 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Transamazônica km 04 - Ao lado do Parque de exposição - Hélio da Mota Gueiros

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)