Leilões da Caixa têm imóveis a partir de R$ 80 mil no Pará; veja como participar

A Caixa Econômica Federal está com leilões abertos em todo o Brasil. No Pará, estão disponíveis 12 imóveis, entre casas e apartamentos, em Belém e em outras cidades da região metropolitana, como Ananindeua e Marituba, com preços a partir de R$ 80 mil e descontos de até 40%. Paragominas, Altamira e Bragança também estão na lista de imóveis disponíveis no leilão.

O leilão está dividido em dois momentos para o aceite de propostas. O primeiro será até esta terça-feira (03), às 10h e o segundo momento até a próxima segunda-feira (09), também até às 10h. No site da leiloeira é possível verificar informações de valor para lances mínimos nos dois momentos.

Em todo o território nacional, são 553 imóveis para venda, sendo a região sudeste com mais imóveis disponíveis com 223 no total e a região norte com o menor número, com apenas 16 imóveis disponíveis. Nordeste, centro-oeste e sul estão com 114, 56 e 144 imóveis disponíveis, respectivamente.

Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da leiloeira com a apresentação dos documentos solicitados e condições detalhadas no edital disponível no mesmo site. Pessoas com mais de 18 anos ou menores de 18 que estejam emancipados, pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Brasil estão aptas a fazerem propostas.