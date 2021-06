Capanema saúda Corpus Christi e comemora 45 anos de tapete artístico

Esta quinta-feira (3) terá um sentido especial para quem mora no município de Capanema, no nordeste paraense. Fiéis participarão de programação religiosa pelo Dia de Corpus Christi e ainda vão comemorar 45 anos do tapete artístico tradicional confeccionado por jovens e adultos na cidade em louvor ao Santíssimo Sacramento.

A coordenação da Solenidade se reuniu com órgãos oficiais e apresentou projetos para o tapete de Corpus Christi deste ano. Em anos anteriores, a peça chegou a ter 1.100 metros de comprimento, saindo da paróquia, dando uma volta pelo centro de Capanema e retornando até a igreja. Tudo mudou desde 2020, em virtude da pandemia da covid-19. Uma proposta da Coordenação para 2021 foi a de um tapete com 280 metros de comprimento, mas os órgãos não concordaram, argumentando a pandemia a falta de efetivo para controle dos fiéis nas ruas.

Desse modo, o tapete em 2021 terá 70 metros de comprimento por seis metros de largura e será feito na frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua da Praça Matriz. A estrutura será montada a partir das 19 horas desta quarta-feira (2), com serragem, areia e tinta, mobilizando 50 jovens paroquianos. Em 2020, o tapete nos mesmos moldes teve 60 metros de comprimento.

Mauro Menezes, coordenador da Solenidade de Corpus Christi Capanema 2021, informa que há dois meses trabalha-se em um projeto para essa programação iniciada no domingo (30), fundamentada na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

“Para comemorar os 45 anos do tapete artístico, estamos com uma exposição de fotos, textos e itens dos tapetes confeccionados anteriormente para o público ver no Recreio da Festividade, ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos também construindo o Tapete Solidário em que as pessoas vão conferir a mostra e deixam alimentos que puderem para cestas básicas a serem repassadas para famílias de baixa renda”, relatou Mauro. Empresas também têm contribuído com essa campanha.

Missa

Nesta quinta, uma missa campal será celebrada às 7 horas pelo bispo diocesano da Região, Carlos Verzeletti. Em seguida, às 8h30, o Santíssimo Sacramento sairá em carro aberto pelas ruas da cidade.

Serão feitas 12 paradas no percurso: Polícia Militar, Hospital João Pedrosa, Câmara e Prefeituras municipais, Capela São Francisco de Assis, Hospital Regional dos Caetés, Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Capela Santa Terezinha, UPA, Corpo de Bombeiros, Delegacia de Polícia/SEAP e Hospital Guiomar Jesus. O tema da Solenidade 2021 é “Sozinhos, não dá; a Eucaristia nos faz Igreja”.

Santíssimo

No Corpus Christi, organizado pela Igreja Católica, o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma. A Arquidiocese de Belém destaca que “a celebração de Corpus Christi é um preceito, isso significa que os católicos devem participar da Santa Missa neste dia, seja de forma presencial ou, em caso excepcional, acompanhar pelos meios de comunicação”. “Assim sendo, este ano Solenidade Corpus Christi, na Arquidiocese de Belém ocorrerá nas 97 paróquias, muitas destas com transmissão ao vivo pelas redes sociais”.

Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, presidirá a Santa Missa às 7h, na Catedral Metropolitana, com transmissão ao vivo pelos meios de Comunicação da Arquidiocese (TV Nazaré, canal 30.1, Rádio Nazaré FM 91.3 MHz) e redes sociais. Em seguida, o Santíssimo Sacramento será levado em carro aberto pelas ruas da Cidade Velha.

Já dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar de Belém, conduzirá às 12h, na Capela da Residência Episcopal, ao vivo pelos meios de Comunicação da Arquidiocese e redes sociais. À noite dom Antônio celebrará às 19h, na Comunidade São José, em Outeiro. Nas paróquias as celebrações serão presididas pelos párocos e vigários durante a manhã e à noite, de acordo com cada realidade, após as celebrações algumas terão adoração, já em outras o Santíssimo Sacramento será levado em carro aberto pelas ruas próximas das igrejas. Nas celebrações, serão observados os cuidados contra a covid-19, incluindo o limite de 50% da capacidade das igrejas.

Na história

Segundo repassa a Arquidiocese de Belém, A Solenidade em honra ao Corpo do Senhor – “Corpus Christi” –, foi oficializada somente em 1264 pelo papa Urbano IV. A Festa de Corpus Christi surgiu na Diocese de Liège, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon. Ela tinha visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia.

No Brasil, cresceu a tradição nas cidades com a confecção de tapetes para a passagem da procissão. Os desenhos dão ênfase aos temas sobre a Eucaristia, mas a criatividade das comunidades dá um toque especial, com o uso dos mais diversos materiais, como serragem, pedras coloridas, borra de café, flores, areia, entre outros.

Programação nas Paróquias

Catedral Metropolitana

7h - Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial

11h e 18h - Santa Missa.

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Missa às 7h / 9h / 12h / 18h.

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Missa às 9h e 18h30.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

17h - Adoração ao Santíssimo;

18h - seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 - Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

Missa às 7h, 9h, 12h, 15h às 19h;

No intervalo entre as Celebrações haverá momento de Adoração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Distrito Industrial

7h - Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 - Santa Missa.

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

7h - Santa Missa seguida da Visita do Santíssimo às Comunidades;

18h - Adoração seguida da Santa Missa.

Paróquia Santa Rosa de Lima

7h - Pequena procissão e Santa Missa na matriz.

Paróquia Santa Teresinha da Amazônia

7h - Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial.

Paróquia Santíssima Trindade

8h - Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 - Santa Missa.

Paróquia São João Paulo II

Missa às 18h com Adoração ao Santíssimo.

Paróquia São Judas Tadeu

Missa às 19h, seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial.

Paróquia São Lucas Evangelista

Missa às 19h com Adoração ao Santíssimo.

Paróquia São Sebastião

7h - Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

19h - Santa Missa.

Área Missionária São Paulo Apóstolo

Missa às 8h.

Paróquia Bom Pastor

Missa às 17h30.

Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

Missa às 19h.

Paróquia Cristo Peregrino

Missa às 19h.

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Missa às 7h30.

Paróquia Menino Deus

Missa às 07h e 18h.

Paróquia Mistério da Transfiguração Do Senhor

Missa às 19h.

Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

Missa às 9h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Missa às 18h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Mosqueiro

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora do Ó

Missa às 18h30.

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Missa às 19h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

Missa às 18h.

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

Missa às 7h.

Paróquia Santa Maria de Belém

Missa às 19h.

Paróquia Santa Paula Frassinetti

Missa às 7h.

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Lindas

Missa às 19h.

Paróquia Santíssimo Sacramento

Missa às 19h.

Paróquia Santo André Apóstolo

Missa às 8h.

Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã

Missa às 7h e 18h30.

Paróquia São Geraldo Magela

Missa às 18h.

Paróquia São Jorge

Missa às 7h e 18h.

Paróquia São Miguel

Missa às 7h e 18h30.