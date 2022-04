Candidatos às vagas para atuar no Censo Demográfico 2022 farão provas objetivas neste domingo

Candidatos às vagas temporárias de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) para atuar no Censo Demográfico 2022 farão provas objetivas, neste domingo (10). O Processo Seletivo Simplificado (PSS) do IBGE que seleciona servidores temporários para o Censo é realizado em todo o país.

Só no Pará, os três cargos somam 6.917 postos de trabalho temporários, sendo 6.121 para recenseador, 190 para ACM e 606 vagas para ACS. Candidatos a recenseador farão prova pela manhã, a partir das 9 horas (horário de Brasília), com duração de três horas. A prova será objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 de Ética no Serviço Público e 25 de Conhecimentos Técnicos.

Já os candidatos a ACM e ACS farão à tarde, a partir das 14h30 (horário de Brasília), com duração de três horas e trinta minutos. Serão 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 de Ética no Serviço Público, 15 de Noções de Administração/Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos.

Para todos os cargos, o órgão recomenda que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora do início das provas. Os cartões de confirmação da inscrição, onde estão indicados os locais de provas, foram disponibilizados no último dia 4, no site da organizadora do concurso (https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21).

Os candidatos devem levar comprovante de inscrição, documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente.

Locais de provas

No Pará, as provas serão aplicadas em 347 locais diferentes, nos 144 municípios do estado. Só em Belém, 13 estabelecimentos de ensino funcionarão como locais de prova para 4.143 candidatos a recenseador e 3.887 candidatos a ACM e ACS. Entre esses locais, destaca-se a Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso, na Almirante Barroso, bairro Souza, em que dois blocos (A e B) estarão sendo usados para o PSS do IBGE, em ambos os turnos.

As escolas estaduais José Veríssimo (Batista Campos) e Justo Chermont (Pedreira) também terão espaços cedidos pela manhã e à tarde para o certame, bem como o Instituto de Educação do Estado do Pará - IEEP (Campina), onde as provas estarão sendo aplicadas no “prédio anexo”.

Em Ananindeua, outros cinco estabelecimentos de ensino servirão para a aplicação das provas para 1.126 candidatos a ACM’s e ACS’ e 1.374 candidatos a recenseadores. Estão na lista o Instituto Bom Pastor (km 3, na BR, bairro Guanabara); as escolas estaduais “Luiz Nunes Direito” (WE 30, na Cidade Nova) e “Professora Erotildes Frota Aguiar” (rua 11, Júlia Seffer, Águas Lindas).

O chefe da Unidade Estadual do IBGE no Pará, Rony Cordeiro, lembra que todas as etapas do Censo 2022 tem como premissa o cumprimento de protocolos sanitários de prevenção à covid-19. “Isso inclui treinamentos, coleta e também as provas deste domingo. É muito importante que os candidatos estejam atentos porque. Da chegada ao local de prova até sua saída, deverão cumprir à risca todas as orientações, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento seguro etc. Há previsão de eliminação do PSS, em caso de descumprimento”, alerta.

A divulgação dos gabaritos preliminares está prevista para o dia 11 de abril, pelo site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21). O resultado final do PSS está previsto para o dia 20 de maio.

Recenseadores

O cargo de recenseador exige nível de escolaridade fundamental completo, com contratos para três meses, podendo ser prorrogados. Recenseadores não precisarão cumprir horário fixo (a jornada de trabalho recomendada é de, no mínimo, 25 horas semanais).

Ganharão por produção e seus rendimentos mensais serão calculados pela quantidade de questionários preenchidos, área em que atuarão, entre outros critérios. Terão direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção. No Pará, as localidades de maior concorrência para o cargo de recenseador são Oeiras do Pará, com 10,56 candidatos por vaga; Belém – distrito de Mosqueiro (8,87 para cada vaga); e Cametá – Geral (8,30).

ACM e ACS

Os candidatos a ACM e ACS concorrem num mesmo processo (nível: ensino médio completo), sendo que aos primeiros colocados caberá a vaga de ACM e, do segundo em diante, serão preenchidas as vagas de ACS. A remuneração para ACM é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00.

Os primeiros vão gerenciar os postos de coleta, fazendo o controle e gestão dos recursos humanos e materiais, além de acompanhar e orientar a coleta de dados, coordenando o trabalho dos ACS’ e recenseadores. Já os ACS farão a supervisão da operação censitária junto aos recenseadores, exercendo tarefas administrativas, como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores. Os contratos de ACM e ACS devem durar cinco meses, com possibilidade de prorrogação.

SERVIÇO:

Aplicação de prova objetiva do PSS que seleciona candidatos para vagas temporárias de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) para trabalhar no Censo Demográfico 2022: neste domingo, dia 10.

Manhã, a partir das 9h, para candidatos a recenseador.

Tarde, a partir das 14h30, para candidatos a ACM e ACS.

Mais informações no site da organizadora do certame: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 ou ainda pelo telefone 0800 2834628 e, pelo e-mail: ibgepss21@fgv.br.