Campanha quer combater violência sexual infantil no Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Tribunal de Justiça do Pará lançaram nesta sexta-feira, 3, a campanha "#salveumacriança #salveumainfancia", que tem como objetivo combater a violência sexual infantil.

A campanha será realizada por tempo indeterminado, com a distribuição e fixação de cartaz com informações e orientações para crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, de como fazer, de forma discreta, a denúncia para agentes dos órgãos competentes devidamente treinados ou algum adulto.

As peças gráficas serão distribuídas nas unidades dos órgãos de segurança pública, estabelecimentos e locais públicos, iniciando pela região ocidental do Arquipélago do Marajó.

“Idealizou-se a campanha que visa a prevenir crimes de exploração sexual contra criança e adolescente, começando pelo Marajó e a Segup, obviamente, está em parceria com o Tribunal do Estado tendo em vista a importância desta campanha numa região em que esse tipo de crime ocorre com certa frequência e nada mais importante do que nós prevenirmos e orientarmos”, destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Canais de Denúncias

A parceria entre os órgãos também disponibilizou divulgação dos canais de denúncias anônimas da segurança pública. Além do “Disque 100”, existe a inteligência artificial Iara, que recebe fotos, vídeos, localização e/ou áudio, através do número 91 9 8115-9181. O sigilo é garantido.

Ao tomar conhecimento de uma situação, o denunciante deve, prioritariamente, assegurar à criança ou adolescente assistência à saúde e comunicar o Conselho Tutelar mais próximo. Além dos canais de denúncia, deve-se registrar ocorrência em qualquer delegacia de bairro.