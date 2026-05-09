Campanha incentiva solidariedade e estimula a doação de sangue no Pará

A doação de sangue é um gesto simples, mas capaz de salvar vidas diariamente em hospitais e unidades de saúde. Em todo o país, hemocentros enfrentam oscilações constantes nos estoques, o que torna fundamentais as campanhas de conscientização e mobilização social. Em Altamira, uma nova ação solidária pretende ampliar o número de doadores e fortalecer a cultura da solidariedade entre jovens e a comunidade acadêmica.

Neste sábado (9), até às 12h30, será realizada a terceira edição da campanha de doação de sangue promovida por uma faculdade particular, em parceria com o Hemopa. A iniciativa reune estudantes, colaboradores e moradores da cidade em uma mobilização coletiva voltada ao fortalecimento do banco de sangue regional.

A proposta vai além do ato de doar. A campanha busca incentivar a formação cidadã e o engajamento social dos estudantes. Os alunos participantes também receberão horas complementares, como forma de reconhecimento pela participação em atividades de impacto social.

Segundo a diretora da instituição, Daiane Oliveira, a campanha nasceu da necessidade de aproximar a formação acadêmica da responsabilidade social, estimulando valores humanos dentro do ambiente educacional.

“É fundamental desenvolver nos nossos alunos esse pensamento solidário, mostrando que eles podem contribuir diretamente para salvar vidas e dar esse retorno para a comunidade. Hoje temos cerca de 2.300 alunos e conseguimos realizar campanhas recordes junto ao Hemopa, atingindo um volume de bolsas que é o máximo que eles conseguem captar por dia. É um retorno muito importante e um impacto muito positivo”, afirma.

“Essa já é a terceira campanha de doação de sangue que realizamos. Todo semestre promovemos essa mobilização em parceria com o Hemopa dentro das nossas instalações. Cada vez mais percebemos a adesão dos alunos, que tem sido muito significativa. O Hemopa também fica muito satisfeito com o impacto da campanha nos estoques de bolsas de sangue”, destaca Daiane Oliveira.

Quem pode doar sangue

Para participar da campanha, é necessário atender aos critérios básicos estabelecidos pelos hemocentros:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);

Pesar mais de 50 quilos;

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos antes da doação;

Apresentar documento oficial com foto;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Respeitar o intervalo mínimo entre doações (60 dias para homens e 90 dias para mulheres).

A organização reforça que cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo diretamente para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos médicos.

Serviço

Campanha de Doação de Sangue - 3ª edição

📅 Data: 9 de maio (sábado)

🕖 Horário: 7h às 12h30

📍 Local: Faculdade Serra Dourada - Altamira (PA)

📌 Endereço: Av. Novo Horizonte

📝 Inscrições: Even3 - Campanha de Doação de Sangue

🎓 Alunos participantes recebem horas complementares