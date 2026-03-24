Campanha arrecada recursos para jornalista paraense com câncer

Uma campanha solidária foi criada para ajudar o jornalista paraense Evandro Pantoja, que enfrenta um câncer agressivo e está em fase de cuidados paliativos. A vaquinha online foi lançada nesta terça-feira (24) pela amiga Patrícia Santos, com autorização da família, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de um medicamento de alto custo que não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Natural de Belém, Evandro está atualmente em Barretos (SP), onde realiza tratamento. De acordo com a descrição da campanha, o medicamento é considerado fundamental para manter a qualidade de vida do jornalista e ajudar a conter o avanço da doença.

A organizadora da iniciativa destaca que qualquer valor pode contribuir para o tratamento e reforça o apelo para que a campanha seja compartilhada, ampliando o alcance da mobilização solidária.

As doações podem ser feitas via pix, por meio da chave 6024725@vakinha.com.br. Segundo a publicação, cada contribuição representa um gesto importante de apoio neste momento delicado enfrentado por Evandro e sua família.