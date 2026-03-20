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Caminhão fica atolado na praia de Salinas, nesta sexta (20)

A operação para a retirada do veículo chamou a atenção de quem acompanhava a situação na praia

O Liberal
fonte

Caminhão é retirado da praia de Salinas com ajuda de trator (Redes Sociais)

Está circulando nas redes sociais um vídeo que mostra um caminhão atolado na areia da praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (20). O veículo só conseguiu sair do local com o auxílio de um trator, após uma operação que chamou a atenção de quem acompanhava a situação.

VEJA MAIS

image Carro é parcialmente ‘engolido’ pela maré alta na Praia do Farol Velho, em Salinas
O veículo estava estacionado na faixa de areia. Apesar do susto, não houve feridos.

image Carro de passeio é engolido pelo mar em Salinas e rebocado com caminhão
Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do resgate do veículo no Atalaia

De acordo vídeos publicados nas redes sociais, a retirada do caminhão levou quase uma hora. A dificuldade foi causada pelas condições da areia fofa e pela influência da maré, fatores que podem comprometer a mobilidade de veículos na faixa de praia.

Ainda segundo os posts, a remoção exigiu esforço e paciência das pessoas envolvidas na ação. Apesar dos desafios, o caminhão foi retirado com sucesso, sem registro de maiores danos.

 
 
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