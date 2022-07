Cafeteria Dom Village Café: Aconchego e toque mineiro no coração de Barcarena

Já imaginou comer um pão de queijo com toque mineiro no coração de Barcarena? Isso é possível na Dom Village Café, onde uma família paraense com raízes mineiras empreende com uma cafeteria na Vila dos Cabanos.

Localizada na avenida Eduardo Angelim, o local aconchegante oferece uma variedade de café especial, tortas e salgados. Bruna Abrantes, proprietária da cafeteria, explica como tudo começou. “Minha tia que hoje é sócia e cozinheira, morava antes no Maranhão e lá, tinha uma cafeteria. Mas com a pandemia, ela resolveu fechar o negócio e se mudou para Barcarena. Aqui, tivemos juntas a ideia de recomeçar com esse espaço, oferecendo um menu simples, mas sofisticado”, conta a empresária.

“Até então, não tínhamos nada parecido aqui na Vila. Portanto, pela falta de um local com café e alimentação de qualidade, vimos a oportunidade de empreender e inauguramos em novembro de 2021. Felizmente, nosso negócio está sendo um sucesso e tudo cresceu de forma natural, com o marketing boca-a-boca, as pessoas gostam de vir aqui e tirar fotos para postar nas redes sociais sem nem a gente pedir, então isso é muito gratificante”, complementa.

Para Bruna, o que mais chama atenção do espaço é a união da qualidade do menu com o aconchego do espaço. “Acho que o grande diferencial aqui é a qualidade dos produtos. A gente trabalha só com produtos de primeira linha, apenas cafés especiais, não trabalhamos com cafés comuns. Além disso, temos a proposta de ser um lugar aconchegante, um lugar que as pessoas gostam de ir, passar um tempo com a família ou fazer reuniões entre amigos ou às vezes até trabalhar. Aqui temos internet, então tem gente que vem com o computador e trabalha no nosso espaço”, conta.

Cafés deliciosos preparados com muito carinho (Alan Nabiça/ Especial para O Liberal)

Negócio de família

Na cafeteria trabalham, além de Bruna, mais três pessoas que fazem parte da mesma família. Para ela, a união de seus familiares têm sido fundamental para o sucesso do café. “Adoramos trabalhar em família. A minha irmã fica mais com a parte administrativa e contas. A minha tia é a cozinheira de mão cheia, então fica responsável pela produção. Eu fico mais no caixa e gerenciamento do comercial. O filho dela, que é meu primo, também trabalha com a gente. Aqui ele é o barista que faz os cafés. A gente sempre foi uma família muito unida, então o trabalho sempre foi muito tranquilo e prazeroso”, conta.

Os mais pedidos

Bruna conta que o tempero mineiro da tia, Graça Gato, faz sucesso. Entre os lanches que ela produz, a tortinha. “Feita de massa de empada e bem recheada, elas são maiores que uma empadinha comum. De bebida, os cafés diferentes são bem pedidos. Temos com leite vaporizado, com chantilly, com calda de chocolate, eles são bem bonitos e servimos em umas taças lindas, então além de lindo, é muito gostoso”, revela.

Onde encontrar?

Dom Village Café fica na avenida Eduardo Angelim, quadra 375, L 22; próximo ao supermercado Matheus na Vila dos Cabanos. O espaço está aberto de segunda à sábado das 16h às 21h.