Cabelo sem vida e que demora a crescer? Veja como recuperar as madeixas em 7 dias com gengibre

O volume, sedosidade e comprimento do cabelo é algo desejável por praticamente todas as mulheres. Em busca destes atributos capilares, muitas mulheres se submetem a procedimentos de alongamento com apliques para conseguir esse processo de forma mais rápida e já sair com a aparência desejada, mas infelizmente esse procedimento não cabe em todos os bolsos.

Tratamentos de implantes ou aplicação de cabelos, como os famosos megahair, custam em média R$ 1 mil e R$ 5 mil reais, dependendo do comprimento desejado.

De acordo com sites especializados em beleza, existe um ingrediente capaz de estimular o crescimento dos fios deixando-os mais brilhantes, sedosos e volumosos, tudo isso em apenas 7 dias: o gengibre.

Santo remédio

Você com certeza, em algum momento da sua vida, deve ter tomado chá de gengibre para curar alguma gripe ou dor de garganta, não é mesmo?

Mas o que você não sabe é que esse ingrediente também é ótimo para fortalecer a fibra capilar.

De acordo com especislistas, por causa de suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antissépticas, o gengibre também contribui para a melhor circulação de sangue na região do nosso couro cabeludo, promovendo o crescimento saudável dos fios e ainda conferindo proteção aos cabelos.

Sendo assim, separamos uma receita de um tônico caseiro para que você possa começar hoje mesmo a sanar esse tormento. Anote aí!

Ingredientes:

200 ml de água;

1 mão cheia de gengibre picado e descascado.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes em um liquidificador

Despeje o conteúdo em um borrifador bem limpo e sem resíduos antigos

Modo de aplicação:

Borrife a noite no couro cabeludo;

Faça movimentos circulares;

No dia seguinte lave os cabelos normalmente;

O resultado começa a surgir em 7 dias.