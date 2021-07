'Buraco gigante' em Castanhal recebe reparos e trânsito flui por apenas uma pista na BR-316

Metade da pista no KM 61 em Castanhal, onde uma cratera foi aberta esta semana, está interditada na manhã desta sexta-feira (16) para a realização do serviço de recuperação da via.

O acidente ocorreu após o local, que era um canteiro de obras de responsabilidade do DNIT, desmoronar. Segundo trabalhadores da região, o "buraco gigante" levou um mês para se formar e chegar ao estado em que se encontra hoje, cedendo lentamente conforme a ação das águas do igarapé Castanhal.

Trabalhadores utilizam uma retroescavadeira para agilizar o serviço, construindo uma estrutura de concreto que será a base da nova ponte sobre o rio.

No trecho, que fica bem na região central de Castanhal, não houve obstrução total da via em nenhum momento e quem seguia para os balneários no interior do Estado, não perdeu muito tempo ao passar pela "Cidade Modelo".

