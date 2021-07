Trecho da BR-316 que cedeu em Castanhal segue parcialmente interditado e exige cautela

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou nesta quarta-feira (14), que a BR-316 segue parcialmente interditada no KM 61, na altura do município de Castanhal, no nordeste do Pará. O trânsito é intenso nessa área com tráfego de veículos pesados e de passeio e, neste mês de julho, está ainda mais complicado na região.

O transtorno atual na rodovia ocorre por causa das obras de recuperação da via, que cedeu por conta de um processo de erosão. O DNIT informou que mantém uma equipe para controlar e orientar o fluxo de veículos no trecho, e que, nesta sexta-feira (16), a interdição da rodovia será total para que sejam finalizados os serviços de reparos.

Desvio deverá ser total da sexta-feira (reprodução / TV Liberal)

Em razão do avanço das obras, o órgão federal de infraestrutura já trabalha a viabilidade de uma rota alternativa. Equipes do DNIT concluem o trabalho de sinalização que orientará os motoristas sobre como acessar o percurso opcional.

Só para dar um exemplo de como ficará o trânsito no local com o desvio do DNIT, quem precisar trafegar no sentido Castanhal/Santa Maria precisará entrar na avenida Duque de Caxias, após, pegar a rua Salvador Traccaiolli, e, pela rua 1º de Maio, acessar novamente à BR-316, um pouco depois do ponto de interdição. No sentido contrário, ou seja, para quem vem de Santa Maria para Castanhal, deve-se acessar à rua 28 de Janeiro, até voltar num trecho mais à frente da BR-316.

Desvios são alternativas ao fluxo interrompido na rodovia em Castanhal (reprodução / TV Liberal)

Castanhal pertencente à Região Metropolitana de Belém II, e fica a 68 quilômetros da capital paraense, Belém. Nesse período do ano, o município registra um movimento de trânsito ainda maior por ser acesso a diversos balneários, tradicionalmente bastante frequentados no mês de julho, como as praias de Salinas, Bragança, Marudá e de Algodoal, esse município uma ilha pertencente ao município de Maracanã, no nordeste estadual.