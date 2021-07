BR-316 tem desvio de pista em Castanhal para obras; confira a rota

O fluxo de veículos na rodovia BR-316 promete ser intenso a partir desta sexta-feira (16). Tradicionalmente, na metade do mês de julho, a quantidade de pessoas que saem da Região Metropolitana de Belém (RMB) com destino às praias da região nordeste do Pará é maior por causa das férias escolares. Por causa da interdição em um trecho do quilômetro 61, em Castanhal, neste ano, motoristas devem estar atentos às rotas alternativas. Confira:

(Alynne Cid / O Liberal)

Na manhã da última quarta-feira (14), o trecho da rodovia foi parcialmente interditado em virtude das obras de recuperação da via, que foi comprometida por conta de um processo de erosão. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esteve no local realizando controle de fluxo no sentido decrescente, ou seja, de Capanema a Belém.

Obras avançam nesta sexta e demandam paciência e atenção de quem vai passar por Castanhal (Ivan Duarte / O Liberal)

Cones e placas com indicação de desvio também foram colocados no sentido decrescente, ou seja, Castanhal a Belém. Conforme informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá uma interdição total da via nesta sexta-feira.

Uma rota alternativa foi planejada e o DNIT está realizando a sinalização para orientar os condutores em relação a este percurso opcional. A intervenção será necessária para a conclusão das obras no trecho, que sofreu erosão.

O mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semutran) indica aos motoristas que pretendem trafegar no sentido Belém a Santa Maria para acessar a avenida Duque de Caxias, depois a rua Salvador Tracaioli, e retornar à rodovia BR-316. Já os condutores que farão o trajeto inverso, devem entrar na travessa 1º de Maio, dobrar na rua 28 de janeiro, e voltar à rodovia.