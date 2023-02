Bujaru, no Pará, deve receber mais de R$ 1,6 milhão do governo federal após chuvas intensas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) divulgou no Twitter nesta segunda-feira (20) que vai repassar R$ 1,66 milhões a cidade de Bujaru, no nordeste do Pará. Ao todo, serão distribuídos R$ 33.7 milhões entre o município paraense e outras 53 cidades, de dez estado brasileiros: São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina , Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Pará e Rio Grande do Sul.

Segundo a publicação do MIDR, o motivo da entrega do dinheiro é por conta dos recentes desastres climáticos registradas nesses locais.

Bujaru é o quarto município que mais adquirirá recursos, perdendo apenas para Engenheiro Paulo de Fronti, no RJ (R$ 2,49); Jacobina, na Bahia (R$ 2,2 milhões) e Anitápolis, em Santa Catarina (R$ 1,7 milhões).

A cidade, que mais receberá o repasse do Governo Federal, é Araraquara, em São Paulo, com R$ 4,7 milhões destinados a recuperação de duas pontes urbanas e uma rural, além de iniciar o processo de restabelecimento de leitos de rios da cidade.