O Liberal chevron right Pará chevron right

Bragança recebe primeira Unidade Odontológica Móvel para levar atendimento a comunidades afastadas

A unidade está equipada para oferecer tanto procedimentos de atenção primária, como consultas, limpezas, restaurações e outras ações odontológicas

No dia 28 de agosto, Bragança recebeu sua primeira Unidade Odontológica Móve (Foto: Divulgação | Prefeitura de Bragança)

Bragança recebeu a primeira Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso a serviços odontológicos na última quarta-feira (28). A iniciativa, que integra o Programa Brasil Sorridente, visa expandir o acesso a serviços odontológicos de qualidade, especialmente para comunidades e postos de saúde que ainda não contam com atendimento especializado.

A unidade está equipada para oferecer tanto procedimentos de atenção primária, como consultas, limpezas, restaurações e outras ações odontológicas, conforme a organização local. 

Bragança

A equipe responsável pelos atendimentos será composta por dois profissionais habilitados pelo Ministério da Saúde: um cirurgião-dentista e um auxiliar ou técnico em saúde bucal. Essa equipe vai atuar diretamente na unidade móvel, que levará cuidados odontológicos de qualidade para áreas mais distantes do município, onde o acesso a esses serviços ainda é limitado.

A obra é fruto de parceria com os governos federal e estadual, a iniciativa reforça o compromisso de levar mais saúde e cuidado à população. Atualmente, o cronograma de atendimentos e as comunidades atendidas ainda estão sendo definidos, de acordo com a prefeitura. 

pará

bragança

unidade odontológica móvel
