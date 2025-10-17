Luzes que Inspiram: o Cristo de Castanhal se veste de cores e causas

O Cristo Redentor de Castanhal, um dos monumentos mais simbólicos da cidade, agora vai brilhar com cores que representam campanhas de conscientização e solidariedade. A novidade faz parte de uma lei aprovada pela Câmara Municipal, de autoria da vereadora Vânia Nascimento (MDB), que institui a iluminação temática de prédios e espaços públicos ao longo do ano.

A proposta busca transformar a cidade em um espaço de sensibilização, onde cada cor acesa nas noites castanhalenses relembre uma causa importante. O monumento do Cristo Redentor e a sede da Prefeitura serão os principais pontos a receber as luzes especiais, mas outros locais de grande circulação também poderão ser incluídos conforme a viabilidade técnica e o impacto visual.

De acordo com o texto aprovado, a lei prevê uma programação mensal de cores que acompanham campanhas de grande relevância social e de saúde. Em janeiro, o branco lembrará os cuidados com a saúde mental; em maio, o laranja reforçará o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; em agosto, o lilás marcará a luta contra a violência à mulher; e em setembro, o amarelo chamará atenção para a prevenção ao suicídio.

Já o mês de outubro, em curso, traz o rosa como símbolo da prevenção ao câncer de mama. Novembro virá em azul, em apoio à saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. Em junho, o verde representará o cuidado com o meio ambiente.

Para a vereadora Vânia Nascimento, a iniciativa é uma forma de aproximar a população de temas que salvam vidas e inspiram empatia. “A cidade também comunica. Quando o Cristo se veste de rosa, azul ou amarelo, ele está lembrando cada um de nós da importância de olhar para o outro e cuidar de si”, afirmou.

A lei ainda autoriza a Prefeitura a firmar parcerias com entidades públicas e privadas para garantir a execução e manutenção da iluminação, sem criar novos custos ao município.