Bragança celebra festa de São Benedito nesta terça-feira

A cidade de Bragança, nordeste do Pará, se prepara para celebrar nesta terça-feira (26) uma das programações culturais mais tradicionais do município: a festividade de São Benedito.

Muito aguardada todos os anos, a festividade toma conta das ruas do município durante todo o mês de dezembro, e é marcada por uma extensa programação, que envolve missas, apresentações da Marujada, cortejos da imagem de São Benedito, entre outros eventos culturais.

Desde o dia 8 de dezembro, Bragança tem recebido diversas manifestações religiosas, marcadas pela presença dos marujos e dos cortejos, que enfeitam a cidade com as cores branca e vermelha. Neste ano, a programação tem como tema: “A exemplo de São Benedito, sejamos fiéis a nossa vocação”.

São Benedito tem uma conexão especial com a comunidade negra, já que na época da escravidão, em 1798, era cultuado pelos negros que trabalhavam nas lavouras. Quando tinham tempo livre, eles comemoravam bênçãos do santo durante o mês de dezembro. Essa tradição foi atravessando o tempo e se tornou parte da identidade cultural de Bragança.

O pedagogo Gamaliel Tarssos de Sousa, 51 anos, nasceu em Bragança e acompanha todos os anos a manifestação cultural e religiosa da cidade. Para ele, o evento representa a identidade de todo bragantino.

“É uma expressão cultural que representa a nossa ‘bragantinidade’. Durante os festejos existe uma energia diferente, um sentimento que aflora através dos olhares, gestos e manifestação das pessoas. Toda essa entrega e devoção contagia a todos que estão em volta, envolvidos por essa energia trazida pela religiosidade das pessoas”, afirma Gamaliel.

A programação desta terça-feira (26) contará com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, que participará da tradicional Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito.

O dia 26 de dezembro é a data onde se comemora oficialmente a festividade em homenagem ao São Benedito. A organização da festa preparou uma série de eventos religiosos e culturais. Confira abaixo:

07h00 – Terço e Novena a São Benedito - 9º dia. Resp.: Equipe de Liturgia da Festividade.

07h30 – Santa Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito, no Largo de São Benedito. Celebrante: Dom Raimundo Possidônio. Equipe Litúrgica: Comunidade São Pedro e Seguidores de Cristo.

10h00 – Leilão da Festividade no Salão Beneditino.

12h00 – Almoço oferecido pela Juíza da Festividade, Ana Luíza Silva Pessoa, na Poduim Club. 3

15h30 – Louvação a São Benedito, na Igreja de São Benedito, com as Comissões de Esmolações e coroação das imagens.

16h00 – Procissão solene com a Imagem do Glorioso São Benedito do Andor, percorrendo o itinerário do Largo de São Benedito, Avenida Visconde do Rio Branco, Travessa Senador José Pinheiro, Avenida Visconde de Sousa Franco, Praça da República, Alameda Leandro Ribeiro, Travessa Coronel Antônio Pedro, Praça da Bandeira, Avenida Nazeazeno Ferreira, Travessa Dom Pedro I e Rua Pinheiro Júnior retornando ao Largo de São Benedito. Na chegada, haverá Missa Campal. Celebrante: Dom Jesus Maria. Equipe Litúrgica: Equipe do Círio. Após a Missa, haverá a apresentação da Marujada, no Teatro Museu da Marujada.

23h00 – Encerramento da Festividade com a Marujada no entorno da Igreja de São Benedito.