Boto é encontrado morto em rio próximo à orla de Itaituba

Um boto foi encontrado morto às margens do Rio Tapajós, próximo a orla do município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Pescadores da área avistaram o animal na manhã desta terça-feira (7/01). Ainda não há informações sobre o que ocasionou a morte do animal.

O boto estava em meio a uma vegetação, que fica nas proximidades do Terminal Hidroviário de Itaituba. Os moradores informaram que o animal pode ter sido trazido pela forte correnteza do rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal que emergiu nas águas. Alguns moradores ainda informaram que não seria a primeira vez que um boto é encontrado morto no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Bombeiros e para a Prefeitura da cidade, e aguarda o retorno.