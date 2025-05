Bicho-preguiça é resgatado após ser encontrado pendurado em poste em Santarém

Um bicho-preguiça foi resgatado após ser encontrado pendurado nos cabos de telefonia de um poste em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (19), quando o animal foi encontrado por moradores da rua Cristo Rei, no bairro Diamantino, perto de uma área de mata. O animal, aparentemente confuso, ficou preso entre os fios.

O resgate foi feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, com suporte técnico da concessionária de energia. A operação exigiu cuidados específicos para garantir a segurança tanto do animal quanto dos profissionais envolvidos. Antes da aproximação dos Bombeiros, a rede elétrica da área foi interrompida, garantindo que o resgate ocorresse de forma segura.

O animal estava preso apenas nos fios de telefonia. No entanto, a proximidade com os cabos de alta tensão representava perigo ao bicho-preguiça. Casos como esse têm se tornado mais comuns com o avanço da urbanização sobre áreas naturais. Ao se deparar com uma situação semelhante, é fundamental que a população mantenha a calma e acione os órgãos competentes ao encontrar animais silvestres em risco.

O sargento Fábio, do Corpo de Bombeiros, liderou a ação de resgate. “A posição do animal era delicada, mas conseguimos retirá-lo com segurança. Apesar do risco, ele não apresentava ferimentos visíveis”, relatou. Após o resgate, o bicho-preguiça foi avaliado por profissionais da área veterinária e, em seguida, devolvido à natureza em uma área de vegetação segura, longe da rede elétrica.