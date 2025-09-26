Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Benevides recebe mutirão de manutenção preventiva na rede elétrica

Entre as principais atividades que foram realizadas em manutenção: podas de vegetais, limpeza de faixa e a troca de estruturas da rede

O Liberal
fonte

Diversas ações foram realizadas para garantir ainda mais energia e segurança. (Foto: Reprodução | Equatorial Energia)

Um mutirão de manutenção preventiva da rede elétrica foi realizado em Benevides, na Grande Belém, nesta sexta-feira (26). A partir das 8h, equipes da Equatorial Energia sairam do ginásio Nagib Salomão, o Nagibão, na avenida Jarbas Passarinho, e seguiram pelos bairros do município para a execução dos serviços. Além disso, também houve a ação de convite à leitura da conta para que os clientes possam tirar dúvidas sobre a fatura.

Entre as principais atividades que foram realizadas em manutenção: podas de vegetais, limpeza de faixa e a troca de estruturas que vão garantir ainda mais segurança e qualidade no fornecimento de energia para a região. O serviço foi realizado até por volta de meio-dia, de acordo com a Equatorial Energia.

De acordo com a gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Luciana Carmo, os serviços foram executados de forma que os clientes não tenham o fornecimento interrompido, já que equipes de linha viva, especializadas em executar manutenções com a rede em operação, também estarão disponíveis. 

“Esse mutirão reforça o compromisso da Equatorial Pará com Benevides. Nosso objetivo é garantir ainda mais qualidade e segurança no fornecimento de energia, preparando a rede para atender às necessidades da população com eficiência. É um trabalho que mostra o nosso olhar atento para o município e a dedicação em levar energia confiável para o dia a dia dos clientes”, afirma.

Palavras-chave

pará

manutenção preventiva

rede elétrica
Pará
.
