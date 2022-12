Benevides inaugura decoração natalina nesta sexta (16)

​Será inaugurada nesta sexta-feira (16) a decoração natalina em cinco praças do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A programação terá início com o “Acender das Luzes”, às 19h, na praça do distrito de Benfica, e se estenderá até o dia 25 deste mês. Durante esse período, haverá apresentações de teatro, música e dança. Os espaços decorados fazem parte do projeto “Benevides Natal da Infância”, realizado pelo segundo ano consecutivo pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult).



O tema do projeto faz alusão a uma das principais políticas públicas do município, que busca criar espaços favoráveis ao desenvolvimento infantil. Nesta segunda edição, todos os alunos da rede municipal de ensino do berçário ao quinto ano serão presenteados com brinquedos. A iniciativa reforça a importância do ato de brincar na vida das crianças em fase de desenvolvimento.



A montagem da estrutura natalina do projeto durou mais de um mês e envolveu o trabalho de cerca de 50 servidores do município. Foram utilizados 2 mil metros de mangueira de led para iluminar uma árvore de 19 metros, outra de 9 metros e a vila de Papai Noel.



Confira a programação:



- Sexta, dia 16/12 – Praça de Benfica



19h – Acender das luzes

19h40 – Combel

20h30 – Anine Fast Furutist​​



- Sábado, dia 17/12 – Praça do CIC (Benevides)



19h – Acender das Luzes

20h – Grupo Blitz

21h – Companhia de Dança Dione Raiol

22h – Combel



- Domingo, dia 18/12 – Praça do CIC (Benevides)



17h30 – Idosos (Semteps)

18h – Crianças (Semed)

19h30 – Cia de Dança Jasy

20h30 – Natal da Família Baby Shark



- Sexta, dia 23/12 – Praça do CIC (Benevides)



19h – Coral Luz

20h – Noite Mágica de Natal

21h30 – Dançarte



- Domingo, dia 25/12 – Praça do CIC (Benevides)



18h – Coral da igreja Nossa Senhora do Carmo

19h30 – Anime Fast Futurist

21h30 – Combel