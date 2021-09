Belém terá aplicação de segunda dose da Pfizer nesta sexta (17)

Esta sexta-feira (17), em Belém, será dia de vacinação de segunda dose para as pessoas nascidas nos anos de 1986 e 1987 e de 1962 a 1969, que foram vacinadas com a vacina da Pfizer até o dia 10 de julho. Outro grupo que vai receber a segunda dose do imunizante contra a covid-19, também nesta sexta-feira, é de jornalistas, que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer em 5 de julho, como categoria prioritária.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a imunização dos jornalistas, conforme marcado no cartão de vacinação, ocorrerá somente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na avenida Almirante Barroso.

Imunização

Nesta quinta-feira (16), a Sesma aplicou a segunda dose da vacina contra a covid-19 nas pessoas nascidas nos anos de 1984 e 1985 e que receberam a primeira dose da Pfizer até 10 de agosto. As pessoas nascidas de 1979 a 1985, vacinadas com a Astrazeneca até 10 de agosto, também receberam a segunda dose do imunizante.

A vacinação começou às 9h e seguiu até às 17h em 24 postos na cidade, como é o caso do IFPA, no bairro do Marco. Esse posto teve movimentação tranquila durante todo o dia.

No posto do IFPA, o administrador de empresas, Roberto Carvalho, tomou a segunda dose do imunizante da Pfizer. “A sensação que temos é de alívio por ter essa oportunidade de nos vacinar, por meio de um sistema de saúde que nos proporciona isso. A vacinação é um pacto coletivo, então todo mundo tem que fazer sua parte para tentar vencer esse vírus, que já nos tirou muitas vidas”, declarou.

De acordo com os dados do site Belém Vacinada, 1.500.085 doses das vacinas anticovid já foram aplicadas no município, até esta quinta-feira (16). São 978.483 pessoas vacinadas com a 1ª dose e 521.602 imunizadas com a 2ª dose.

Veja onde você pode se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

7. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

8. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

13. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

14. IFPA Campus Belém - Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Parque Shopping - Entrada da Alameda de Serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá