Fórum debate acesso igualitário ao diagnóstico e tratamento contra o câncer

Com o objetivo de garantir que todos os pacientes, independentemente de sua localização e características particulares, tenham acesso equitativo ao diagnóstico e tratamento do câncer hematológico, o Fórum de Acesso e Equidade, promovido pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), realizará um encontro regional da região Norte, em Belém.

Com programação abrangente, o Fórum de Acesso e Equidade: Região Norte contará com a presença do Coordenador-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Ministério da Saúde, Fernando Maia, entre outros nomes.

Renato Cunha, hematologista e coordenador do Comitê Equidade ABHH, o Fórum em Belém é uma oportunidade de seguir capilarizando mensagens-chave sobre acesso e reconhecendo as diferentes realidades do território brasileiro. “Essa reunião de especialistas, especificamente, acontece no momento em que a Política Nacional de Controle do Câncer [sancionada pela Presidência da República em dezembro passado, com prazo de 180 dias para entrar em vigor]. Ou seja, é uma oportunidade de também discutirmos os impactos e mecanismos dela, uma vez que agora passará por uma série de normativas e, a participação da sociedade civil e de especialistas nesta construção é o que pode garantir sua efetividade”, destaca.

O evento é voltado para médicos hematologistas, estudantes de medicina e residentes, onde haverá a atualização de temas científicos, como Leucemias Agudas; Linfomas; Leucemias Crônicas; Mieloma Múltiplo; e Transplante de Medula Óssea. “Convidamos alguns dos maiores especialistas nesses temas e em breve divulgaremos a programação com os convidados”, comenta Maiolino.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)