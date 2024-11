Belém recebe ações gratuitas de saúde vascular promovidas pela SBACV; veja como participar

Neste fim de semana (dias 23 e 24), Belém recebe uma série de atividades organizadas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Sob a liderança do presidente da entidade, o médico paraense Armando Lobato, as iniciativas, que vão de treinamentos a consultas gratuitas, visam beneficiar tanto a comunidade médica quanto a população em geral.

A programação inclui, no primeiro dia, o Circuito dos Residentes, um treinamento voltado para a formação de jovens médicos, e o projeto SBACV pelo Brasil, que busca a atualização técnica de profissionais da área na região Norte.

No dia 24, a população será contemplada com o Checkup Vascular, uma ação gratuita que oferecerá exames de ultrassonografia vascular venosa dos membros inferiores e de carótidas. O atendimento ocorrerá na Praça da República e tem como objetivo principal promover o diagnóstico precoce de doenças vasculares, ampliando o acesso à saúde e à prevenção.

“Transformar a saúde vascular no Brasil exige uma atuação conjunta com nossos pares e com a sociedade”, afirma Armando Lobato, ressaltando a importância da união entre médicos e população na construção de uma saúde mais acessível.

A iniciativa destaca Belém como um dos pontos centrais na promoção de saúde vascular no Brasil, e a SBACV reforça seu compromisso com a capacitação médica e o bem-estar da população.

Programação de aulas do dia 23:

8h30: Consultório Seguro, com Dr Régis Angnes

9h: Estado atual da cirurgia de varizes, com Dr. Luís Nakano

9h30: Cirurgia Oncovascular, com Dr. João Sahagoff

10h: Manejo da estenose carotídea assintomática, com Dr. Ronald Flumignam

11h: Aulas práticas com simuladores

Programação dia 24:

8h a 12h: Checkup Vascular na Praça da República