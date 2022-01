Belém e região metropolitana vacinam adultos e adolescentes contra a covid-19, nesta segunda-feira (24)

A vacinação contra a covid-19 para adultos continua sendo realizada, normalmente, em Belém. Nesta segunda-feira (24), haverá atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Ananindeua

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) estará disponibilizando de segunda (24) a sexta-feira (28), a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac, a segunda dose da Astrazeneca e Pfizer, e a terceira dose (dose de reforço) em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sempre das 8h às 13h. Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação. A secretaria esclareceu que a continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses.

Marituba

O município de Marituba aplica, nesta segunda-feira (24), a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos. Quem recebeu a primeira dose até o dia 27 de dezembro poderá se imunizar com a segunda dose. Pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose estão aptas a receber a terceira dose da vacina. Já a quarta dose estará disponível para todos os indivíduos acima dos 18 anos, que estejam com quatro meses após a terceira dose.

Benevides

Nos três pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de Benevides, a vacinação ocorre para pessoas com 12 anos ou mais, de segunda (24) a sexta-feira (28), das 8h30 às 13h, para as três as doses.

Santa Bárbara

Nesta segunda-feira (24), município aplica a primeira dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos de idade e também aos adultos que ainda não se vacinaram. Qualquer pessoa que tenha tomado a primeira dose, dentro do intervalo de 28 dias, também poderá estar antecipando a segunda dose da Pfizer para completar o esquema vacinal. A segunda dose da Coronavac é para todos aqueles que tomaram a primeira dose no intervalo de 28 dias. Já a segunda dose da AstraZeneca é destinada para todos aqueles que tomaram a primeira dose nos últimos 60 dias (dois meses). “Nossas unidades também estão aplicando a terceira dose (dose de reforço) para todos aqueles que tomaram a segunda dose nos últimos 4 meses”, reforçou a prefeitura.

Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel informou que vacina, nesta segunda-feira (24), público geral com 12 anos ou mais com a primeira dose. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e Astrezeneca será para todos os munícipes que estão no período. A terceira dose estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais, que já tenham quatro meses de intervalo da segunda dose. Os locais de vacinação são os seguintes: Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí (Esc. Marilete Ferreira) e São Raimundo. A prefeitura também informou que a segunda dose da Janssen é aplicada somente as sextas-feiras, pela manhã, no Jardim das Acácias.

Confira os pontos de vacinação em Ananindeua:

UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una / UBS Jardim Nova Vida e UBS Águas Lindas.

Confira os pontos de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel

R. Antônio Armando, Almir Gabriel.

Horário: 13h às 16h.

USF

José Coelho Serrão

Rua da Sagre, Boa Vista.

Horário: 13h às 16h

USF Adalúcio Calado

Praça Jarbas Passarinho, Dom Aristides.

Horário: 13h às 16h.

USF União

Rua São Francisco, União.

Horário: 13h às 16h

UBS Gilson Rufino Gonçalves

Tv. Antônio Maria Brito, Decouville.

Horário: 7h às 16h

USF Nova Marituba

Loteamento Imperial, Nova Marituba

Horário: 9h às 15h30

UBS Nossa Senhora da Paz

Rua da Divisa, Nossa Senhora da Paz

Horário: 8h às 16h

USF Manoel Paiva

Tv. Oitava, QD. 08, nº 13 – Agrovila São Pedro

Horário: 10h às 14h

CER III

BR-316, km 12 – ao lado do Ginásio de Marituba

Horário: 8h às 22h

*Obs: na sexta-feira, 28, não haverá vacinação contra a covid-19 na USF José Coelho Serrão.

Confira os pontos de vacinação em Benevides:

- UBS Cohab

- UBS Benfica

- UBS Santa Maria

Confira os pontos de vacinação em Santa Isabel:

- Santa Rita de Cássia

- Jardim Miraí (Esc. Marilete Ferreira)

- São Raimundo

*A segunda dose da Janssen é aplicada somente as sextas-feiras, pela manhã, no Jardim das Acácias.