Batalhão de Polícia Ambiental resgatou mais mil animais em 2020

Mais de 1,6 mil resgates, entregas voluntárias e apreensões de animais foram realizadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) do Pará em 2020. Segundo o BPA, no ano passado 1,1 mil animais foram resgatados, 399 entregues voluntariamente e 143 apreendidos pelo Batalhão, que é subordinado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPA).

As principais denúncias recebidas pela unidade foram perturbação de sossego; captura e resgate de animais; descarte irregular de lixo; e maus-tratos de animais.

O Batalhão realizou, em 2020, mais de 1,4 mil solturas de animais capturados que não estavam machucados e tinham condições de serem devolvidos para a natureza. Ano passado, também foram encaminhados 240 animais capturados aos órgãos parceiros do BPA, como o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), Museu Paraense Emílio Goeldi, Parque Zoobotânico Mangal das Garças, entre outros órgãos competentes e especializados, que garantiram o tratamento e cuidados necessários aos animais.

Denúncias

As denúncias sobre resgate e captura de animais silvestres podem ser feitas através do 190. Ocorrências sobre maus-tratos de animais também podem ser feitas através do 181.