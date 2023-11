Basílica tem horários de missa alterados em função de reforma

A Basílica Santuário de Nazaré deu início esta semana a uma série de obras de restauração e conservação, consideradas como um marco importante para a comunidade Católica do Pará, pois será a primeira vez que o centenário prédio religioso passará por uma recuperação total. Com o início da reforma, o horário de funcionamento da Basílica foi alterado e algumas celebrações mudaram de local.

A igreja passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h30, e aos sábados das 6h às 18h30. Nos domingos, o novo horário é das 6h às 13h e de 15h às 21h, informou a assessoria de comunicação da Basílica Santuário de Nazaré.

Uma missa para marcar o início dos trabalhos será realizada, na terça-feira (28), às 18h, com a benção dos profissionais que estarão envolvidos no projeto de restauração.

Longa Espera

O projeto de restauração foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura em janeiro de 2019, teve seu lançamento em 2020, e logo foi paralisado devido à pandemia da COVID 19, e em seguida ficou aguardando homologação, o que prorrogou sua execução, assim como mais de 5.000 mil projetos de quase todo o país, contemplados pela Lei Rouanet, travados pela gestão do governo passado.

“O restauro da Basílica Santuário é um sonho que está se concretizando, a iniciativa de contratar uma empresa para a elaboração do projeto executivo de conservação e restauração da Basílica de Nazaré, se deu pela necessidade urgente de recuperar materiais desgastados ao longo do tempo e preservar a integridade do templo religioso”, comenta, Antônio Salame, diretor-coordenador do Círio.

Os padres Barnabitas que são os responsáveis pela administração da Basílica Santuário, expressam a importância da realização dos reparos na igreja, com execução de medidas de conservação, inclusive preventivas para preservação do templo.

“A Basílica de Nazaré é um dos templos mais expressivos da Amazônia, restaurá-lo significa preservar este ícone de valor indelével para o Pará e Brasil. Desde a fundação já se passaram 114 anos, e vendo os castigos que o tempo deixou na estrutura, se faz urgente a restauração criteriosa do templo”, reforça padre Francisco Maria Cavalcante – pároco da Basílica Santuário de Nazaré.

A cerimônia de ação de graça pelo início de execução das obras será presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira e contam com representantes do Instituto Cultural Vale, patrocinador do projeto, via Lei Federal de Incentivo à Cultura; Link da Amazonia, empresa responsável pela execução da obra, o pároco da Basílica, Padre Francisco Maria Cavalcante, o reitor da Basílica Santuário, Padre Francisco Assis e diretoria da Festa, representado pelo Diretor Coordenador do Círio, Antonio Massoud Salame.

A coordenadora do projeto de restauração, Luci Azevedo, relata alguns dos ambientes que serão contemplados nesta intervenção restaurativa. Serão feitos, revisão da cobertura, a restauração do altar principal, recuperação dos vitrais, todas as capelas laterais, forros com pinturas decorativas, pisos, douramento dos capteis.

Confira a nova programação da Basílica Santuário de Nazaré:

SANTA MISSA:

Segunda a sexta-feira:

7h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré e pela TV Nazaré

9h – Capela Bom Pastor

Transmissão pela Rede Vida e pelo YouTube da Basílica de Nazaré, as sextas-feiras

12h – Basílica Santuário de Nazaré

18h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré e pela TV Nazaré

Adoração às quartas-feiras:

19h30 – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

Sábado:

7h – Basílica Santuário de Nazaré

9h – Basílica Santuário de Nazaré

12h – Basílica Santuário de Nazaré

17h – Basílica Santuário de Nazaré

Domingo:

6h30 – Basílica Santuário de Nazaré

8h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pela TV Cultura e pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

10h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

12h – Basílica Santuário de Nazaré

16h – Basílica Santuário de Nazaré

18h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

20h – Basílica Santuário de Nazaré