Barcarena: Prefeitura faz ajustes para focar em gestão com participação popular

A prefeitura de Barcarena, na gestão Renato e Cristina, avança com obras e serviços por todo o município. Os projetos têm a marca de uma administração que prima pela técnica, qualidade e profissionalismo nas ações. Neste ano, o governo local decidiu estreitar ainda mais a relação com os moradores da cidade e, para isso, promoveu duas reuniões onde foram tratadas questões que afetam diretamente os diversos núcleos urbanos e a zona rural.

O primeiro “Bate-papo com as Comunidades” foi realizado na sede do município; e o segundo, no distrito do Murucupi, que abrange a Vila dos Cabanos e arredores. O último encontro, em junho, contou com a participação de mais de 100 lideranças comunitárias, que foram ouvidas pelo prefeito, vice-prefeita e secretários municipais, em uma reunião que durou mais de dez horas, com intervalo para almoço.

Na ocasião, o prefeito anunciou investimentos em obras de infraestrutura, saúde e educação. Renato destacou os mais de R$181 milhões de investimento em obras que estão em andamento, como a construção de 15 novas escolas de alvenaria e climatizadas, a orla de Barcarena-Sede e o ginásio poliesportivo da Vila dos Cabanos. O prefeito informou também que as obras em processo de licitação já somam mais de R$140 milhões. Neste pacote estão inclusos uma praça no Pioneiro e o novo CRAS Arapari. A previsão de investimento global é de mais de R$582 milhões.

Os participantes da reunião tiveram a oportunidade de perguntar, tirar dúvidas e apresentar sugestões aos gestores. O segundo Bate-papo foi uma maneira também de conhecer o diagnóstico de Barcarena e saber onde é preciso avançar mais. As lideranças comunitárias elogiaram a iniciativa do prefeito, que chamou as comunidades para participar da construção de um município melhor e mais justo para todos.

Novas obras

Quem desembarca no terminal hidroviário de Barcarena, hoje se depara com uma Praça Matriz cercada por tapumes, indicando obras no local. A frente da cidade está passando por transformações. A Prefeitura vai construir com recursos próprios a nova orla do município, na avenida Cronge da Silveira, entre a travessa Sete de Setembro e a avenida Magalhães Barata.

A obra inclui a construção de um muro de contenção e urbanização da área. Não longe da matriz, a gestão está finalizando a construção do novo Complexo Comercial de Barcarena, um grande espaço para abrigar feirantes e comerciantes das antigas feiras Coberta, Manteiga e Mercado Municipal.

Entregas da gestão

O prefeito Renato Ogawa assumiu a administração pública de Barcarena com projetos inovadores e com o compromisso de finalizar obras em andamento deixadas pela gestão anterior. Assim, o gestor deu continuidade à construção da nova rua Padre Casemiro, importante corredor de duas pistas, ginásio poliesportivo da Vila dos Cabanos e prédio da UFPA no município.

Em sua gestão, o prefeito determinou, inicialmente, a duplicação da pista de acesso ao Caripi, a construção de 15 escolas, ampliação de postos de saúde, incluindo uma unidade 24 horas em Vila do Conde, construção de novas praças, revitalização e ampliação de espaços como o ginásio de Barcarena-Sede, serviços de drenagem e pavimentação de vias, entre outras obras.

Investimento em empreendedorismo

A Prefeitura de Barcarena, por meio de parcerias, pretende qualificar ao menos mil pessoas para o mercado de trabalho neste ano de 2022. Várias certificações já foram entregues e a gestão está investindo também em projetos de empreendedorismo.

Para isso, o prefeito Renato Ogawa sancionou a lei que criou o Fundo Acreditar, com o objetivo de disponibilizar, em condições favoráveis e facilitadas, empréstimo para que os pequenos empreendedores e agricultores familiares possam dar início aos negócios em que desejem empreender. Ainda este ano serão disponibilizados R$ 2 milhões em recursos públicos municipais.