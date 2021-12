Baleia que estava encalhada em praia de Chaves não resiste e morre

A baleia da espécie FIN, que estava encalhada em uma praia de Chaves, na Ilha do Marajó, não resistiu e morreu. O mamífero foi encontrado por pescadores, no início da tarde desta quinta-feira (30).

Segundo a prefeitua de Chaves, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) foi acionada até o local e encontrou o animal com vida, mas já bastante fragilizado por conta da exposição ao sol. Mesmo com o apoio dos próprios pescadores na tentativa de hidratar a baleia, jogando baldes com água, o animal não resistiu e morreu por volta das 18h.

O mamífero tinha 16,5 metros de comprimento. É a segunda vez em 2021 que uma baleia fica encalhada em Chaves. No mês de fevereiro, um animal da espécie Bryde, de 9,5 metros, também sofreu com o mesmo problema.