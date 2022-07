‘Balcão de Direitos’ leva serviços de cidadania a moradores do nordeste paraense

Moradores de Marapanim, no nordeste paraense, recebem nesta sexta e sábado (15 e 16 de julho) a ação de cidadania do projeto “Balcão de Direitos”, promovido pela Defensoria Pública do Estado (DPE). Serão ofertados os serviços de emissão de documentos e atendimento jurídico. A ação ocorrerá a partir das 8h, na Praça Nossa Senhora das Vitórias, no centro da cidade. O mutirão iniciou no dia 11 de julho, em uma escola estadual de Capanema.

Dentre os serviços oferecidos estão: emissão de RG, CPF e carteira de trabalho digital. Além disso será disponibilizado também a impressão de fotos 3x4 aos participantes, encaminhamento para 2ª de certidão de nascimento e óbito, bem como orientação jurídica.

A última etapa da ação será em Rondon do Pará, no mutirão que será realizado nos dias 19 e 20 de julho, no Parque de Exposição Agropecuária, localizado no município.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)