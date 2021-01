Baixo Amazonas e Calha Norte entram em bandeiramento preto e municípios terão lockdown

O governador Helder Barbalho anunciou na manhã deste sábado, por meio de sua conta no twitter, a mudança no bandeiramento da região do Baixo Amazonas e Calha Norte, que passa de vermelho para preto. Os municípios da área entrarão em lockdown a partir da meia-noite da próxima segunda-feira (1) por conta do aumento no número de casos registrados do novo coronavírus, informou o governador.

A medida deve afetar os municípios de Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

O Pará registrou, na última sexta-feira (29), os dois primeiros casos da nova variante do SARS-CoV-2 (novo coronavírus), identificada inicialmente em Manaus, no Amazonas. O vírus foi identificado em um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos, ambos do município de Santarém, oeste paraense. A confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas.

Acompanhe para mais informações.