Baião: Nível do Rio Tocantins está acima da cota de alerta; 1,5 mil famílias estão desalojadas

O nível do Rio Tocantins no município de Baião voltou a subir nesta sexta-feira, a água está 98 centímetros acima do nível de alerta, com 10 metros e 98 centímetros. A Defesa Civil do município estima que ao menos 1,5 mil famílias estão desalojadas. O município viveu uma cheia histórica no ano de 1990, quando o nível do rio chegou a marca dos 11 metros e 94 centímetros.

O último levantamento realizado pela Defesa Civil de Baião, apontou que mais de 19 mil famílias foram atingidas pela cheia do rio. E ao menos 1,5 mil famílias estão desalojadas.

“Nossa previsão é de que o rio só volte ao normal no começo de abril”, informou o coordenador da defesa civil, Humberto Nunes.

Ainda de acordo com a defesa civil, a maior parte das ocorrências atendidas são de agricultores que perderam suas plantações.

Situação de Emergência

A Prefeitura de Baião decretou situação de emergência no dia 21 de janeiro. De acordo com o Decreto Nº 011/2022, houve um agravamento da situação no município no dia 15 de janeiro, por conta de erosões ocorridas nas principais ruas de acesso às comunidades afetadas e destruição de pontes.

A prefeitura segue fazendo o levantamento das famílias desabrigadas para verificar a possibilidade de incluí-las no Programa Recomeçar, do governo do Estado, que oferece, em parcela única, o benefício de um salário mínimo (R$ 1.212,00) às pessoas gravemente afetadas por desastres naturais no primeiro semestre deste ano.