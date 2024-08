Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Santarém após sofrer pane

Uma aeronave modelo modelo Embraer 721C, de pequeno porte, precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (30). Em nota, a Aena Brasil informou que o avião decolou de uma fazenda no município de Novo Progresso (PA). Não houve feridos.

De acordo com o portal A Voz do Xingu, além do piloto, a aeronave transportava três passageiros. Assim que o problema foi identificado, a equipe de emergência do aeroporto foi acionada, enviando uma ambulância para atender as vítimas. Todos os ocupantes foram atendidos, passaram por avaliação médica e foram liberados.

A pista foi isolada por aproximadamente duas horas. A aeronave foi retirada da pista por meio de um guincho e levada para o hangar para que possa passar pelos reparos necessários. As autoridades responsáveis ainda irão investigar as causas do problema apresentado pela aeronave.