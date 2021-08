Avião da FAB que deu pane no Pará já está a caminho do Haiti, para ajuda humanitária

A Força Aérea Brasileira divulgou que, na manhã desta segunda-feira (23), a aeronave KC-390 decolou de Boa Vista (RR). A estimativa é que o pouso em Porto Princípe, no Haiti, ocorra por volta das 13 horas (horário de Brasília), para cumprir a “Missão Humanitária Multidisciplinar do Brasil em resposta ao terremoto que atingiu aquele país". O KC-390 está carregado com medicamentos e equipamentos de emergência

Após decolar de Brasília (DF), na manhã de domingo (22), esse avião da FAB sofreu uma pane quando pousou na Serra do Cachimbo, no Pará, onde já estava programada uma parada. O avião de transporte seria reabastecido quando foi constatado o problema ainda em solo. A aeronave leva medicamentos e equipes de resgate para auxiliar a população do Haiti após o terremoto de magnitude 7,2 atingir o país no último dia 14.

Além transportar 32 bombeiros, do Distrito Federal, Minas Gerais e de Força Nacional, dois cachorros treinados para este tipo de operação integram a missão. Em nota, a FAB havia informado que, ainda no domingo, a aeronave prosseguiria para Boa Vista (RR). Mas a decolagem foi reprogramada para 8 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira (23) devido às restrições de disponibilidade de horários para pouso em Porto Príncipe, capital do Haiti.