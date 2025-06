Avanço na pavimentação da PA-477 impulsiona desenvolvimento na região de Carajás

As obras de pavimentação da rodovia PA-477, localizada na Região de Integração de Carajás, no sudeste paraense, alcançaram 83% de conclusão, representando um avanço significativo na infraestrutura regional. O trecho atualmente em execução compreende 20 quilômetros entre a Vila Nova, a cerca de 8 km do entroncamento com a BR-153, e a vila Armazém Castro, situada na divisa entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra.

A pavimentação da PA-477 é uma demanda histórica da população local e promete transformar a logística e a economia de toda a região. A estrada é fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de garantir melhores condições de mobilidade para moradores e trabalhadores que dependem da via diariamente.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Pará, Adler Silveira, destacou a importância da obra. “Estamos trabalhando incansavelmente para melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento em todas as regiões do Estado. A pavimentação da PA-477 é uma prova do nosso empenho em garantir melhores condições de vida e de trabalho para a população paraense”, afirmou.

Em 2023, o Governo do Estado já havia entregue um trecho de 13 quilômetros de asfalto novo, entre a sede do município de Piçarra e a vila Armazém Castro. Com a nova frente de obras em direção à BR-153, serão mais de 40 quilômetros de pavimentação entregues à população, beneficiando diretamente a zona rural de São Geraldo do Araguaia e fortalecendo a integração entre os municípios da região.

Nova realidade – Com a conclusão da pavimentação da PA-477, a realidade de quem vive nas proximidades da rodovia está mudando. A cidade de Piçarra, que tem aproximadamente 13 mil habitantes e foi emancipada em 1988, tem sua economia baseada na agricultura e pecuária. Seu nome vem do solo de piçarra — um tipo de cascalho típico da região, usado tradicionalmente na abertura de estradas. Agora, o asfalto começa a substituir a poeira e a lama, tornando-se o novo símbolo de progresso e conectividade para todos os moradores da área.

Moradores expressam otimismo com a finalização da obra. O caminhoneiro José Almeida, que utiliza a rodovia com frequência, comemora a melhoria. “Com a estrada nova e asfaltada, o tempo de viagem vai diminuir e o risco de acidentes também. Vai ser um alívio para quem depende dessa rota diariamente”, ressaltou.

Já Maria das Dores, dona de casa que mora na região rural, acredita que a nova via facilitará suas visitas às cidades vizinhas. “Vai ficar bem mais fácil visitar meus parentes em Xambioá e Marabá. Antes era um sufoco com tanta lama e buraco, agora vai dar até pra ir com mais frequência”, afirmou.

A expectativa é que a pavimentação completa da PA-477 seja concluída nos próximos meses, consolidando-se como um marco para o desenvolvimento de São Geraldo do Araguaia, Piçarra e de toda a região sudeste do Pará.