Avaliação pretende diagnosticar a educação no Estado

Alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, e da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual participam, até o dia 25 deste mês, da Avaliação Diagnóstica, aplicada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O instrumento deve apontar habilidades desenvolvidas pelos alunos, além de avaliar a eficácia das atividades não presenciais durante o período de ensino remoto.

A avaliação analisará as habilidades, aprendizagens e competências que os alunos dominam, e verificará os pontos fortes e as dificuldades de cada estudante. As informações coletadas serão utilizadas ainda para a elaboração de um planejamento de intervenções pedagógicas feito pelos professores junto à Seduc.

“Com o resultado da avaliação diagnóstica, o professor vai ter acesso à quais são as habilidades mais e menos desenvolvidas pelos alunos da rede estadual, para que, juntamente com a equipe escolar, sejam oferecidos o suporte necessário”, explica a coordenadora estadual de avaliação, Osvanilce Palheta.

Segundo a Secretaria, o mapeamento vai trabalhar as habilidades e competências a distância e embasar os planos de ações para quando houver o retorno presencial das aulas da rede estadual de ensino.

Os alunos podem realizar o exame no formato impresso ou on-line, por meio do Google Sala de aula, com provas de Língua Portuguesa e Matemática. Para ter acesso ao formato impresso, o aluno deve procurar sua unidade de ensino. Após o período de avaliação, serão disponibilizadas as matrizes de referência, atividades e gabaritos das disciplinas aplicadas por ano e série.

“Tudo isso só está sendo possível ser realizado pois nós estamos contando com a participação intensa das nossas unidades regionais e unidades setoriais de educação. Nós acreditamos que pela educação nós podemos alcançar todas as nossas metas previstas”, acrescenta a secretária-adjunta de ensino, Regina Pantoja.