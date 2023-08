Após chamar Belém de 'meio do mato', William Waak é criticado por autoridades e artistas: 'Respeito'

Autoridades e artistas se manisfestaram, nesta quarta-feira (09), em relação à fala negativa do jornalista William Waack sobre capital paraense. Durante uma entrada ao vivo de um repórter, pela CNN Brasil, que estava cobrindo a Cúpula da Amazônia, William declarou que Belém fica "lá no meio do mato". Por meio das redes sociais, internautas criticaram o discurso.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, gravou uma mensagem de repúdio. O gestor municipal reforçou o orgulho de ser da floresta e dos títulos de reconhecimento na gastronomia e pesquisa. "Mais uma vez um jornalista de direita, famoso por atos de racismo, de preconceito, de incentivo a violência, se manifesta para ofender Belém e o povo da capital do estado do Pará. Uma capital com grande acervo arquitetônico, histórico. Uma capital com a segunda maior universidade do Brasil, com centros de pesquisa, com uma criatividade reconhecida pela UNESCO na área da gastronomia, mas uma expressão de potência, em termos de diversidade cultural. Essa cidade está com muito orgulho, encrustada na floresta, circundada por trinta e nove grandes ilhas. Se orgulha Belém de ser verdadeiramente amazônica e que tem contribuído muito para produzir divisas para este país e para ajudar o desenvolvimento de todas as regiões do país. Belém exige respeito", disse o gestor municipal.

A influenciadora digital paraense, Dina Carmona, considerou o jornalista como desserviço. "Esse tipo de discurso 'sem querer' não cabe mais", ressalta. A cantora Fafá de Belém também expressou indignação com a atitude de William. "Que horror", publicou no instagram.

(Reprodução / Redes Sociais / O Liberal)

O marido da cantora Gretchen, o saxofonista Esdras de Souza, citou um trecho da obra "Belém-Pará-Brasil", do Mosaico de Ravena, para pontuar a crítica. "...tudo já estava escrito na bela composição 'Belém-Pará-Brasil', de Edmar Rocha. ...Região Norte, ferida aberta pelo progresso sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional...", pontuou.

Quem também não deixou barato foi o cantor Afonso Capelo. Por meio das redes sociais, ele ironizou a "credibilidade" do profissional. "Pensei que fosse uma profissão onde a seriedade estivesse em primeiro lugar".

Entenda a história

A declaração do jornalista William Waack está sendo tratado por muitos como um ataque xenofóbico. As palavras foram ditas, na última terça-feira (8), durante uma análise sobre o primeiro dia da Cúpula da Amazônia. Dividindo a banca com o jornalista, a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira chegou a rebater o apresentador dizendo que a cidade e as pessoas de Belém são "agradabilíssimas". William seguiu falando que estava "zoando" com o repórter, que o aguardava para repassar as informações.

Por meio do Twitter, internautas não deixaram barato e cobraram uma retratação da emissora. "O que a @CNNBrasil vai fazer sobre essa manifestação pública e explícita de preconceito?", questionou um usuário da rede social.