Jornalista William Waack diz que Belém fica 'no meio do mato' e leva resposta de ex-ministra

Na noite da última terça-feira (8), o jornalista William Waack, do canal por assinatura CNN Brasil, fez um comentário sobre Belém do Pará que causou repercussão negativa nas redes sociais. Durante entrevista ao vivo no programa em que apresenta, o WW, o jornalista disse que a capital paraense fica "lá no meio do mato". No Twitter, internautas demonstraram irritação.

Entenda o contexto:

Conduzido por William Waack, o WW conta com um time de analistas que debatem os temas mais relevantes e complexos, e que ocupam as manchetes do Brasil e do mundo de maneira objetiva e, ao mesmo tempo, aprofundada. Nesta terça-feira, o tema era "O resultado das negociações da Cúpula da Amazônia". Os analistas Renata Agostini e Lourival Sant'Anna, o diretor editorial Daniel Rittner e a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira debateram o assunto.

Logo no início do programa, William Waack chama um um link ao vivo do repórter Caio Junqueira, que está em Belém cobrindo a Cúpula da Amazônia em, Belém. Nesse momento, Waack diz "Nosso Caio Junqueira, nosso homem na floresta. Quer dizer, nas ruas de Belém, né?".

Em outro momento do programa, o jornalista volta a chamar o link da seguinte forma: "Tem um cara que tá nos chamando lá de Belém, e eu não quero deixar ele parado lá no meio do mato", diz William Waack. Imediatamente, a ex-ministra Izabella Teixeira responde dizendo "Ele não tá no meio do mato. Ele tá no meio da cidade. Entendeu? Agradabilíssima". O jornalista tenta explicar o comentário e diz "A gente se zoa muito aqui".

Por meio do Twitter, alguns internautas criticaram as falas de William Waack. Alguns avaliaram o caso como possível "xenofobia", que é a aversão e o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes. Confira alguns comentários no Twitter: