Aulão gratuito de Biologia e Física prepara estudantes para o Enem neste sábado (20)

Estudantes de todo o Brasil poderão participar, neste sábado (20), de um aulão gratuito para o Enem, com foco nas disciplinas de Biologia e Física. A atividade será transmitida ao vivo, das 9h às 11h, com interação entre professores e alunos em tempo real. No Pará, o encontro ocorrerá nos polos da UniCesumar localizados em Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança e Parauapebas.

O aulão integra uma série de quatro encontros promovidos em parceria com a Rede Enem. O objetivo é oferecer conteúdos atualizados e estratégias para auxiliar os estudantes a se prepararem para as provas do exame nacional. O formato ao vivo possibilita que dúvidas sejam esclarecidas durante a aula, tornando a preparação mais dinâmica.

Programação dos aulões preparatórios

Além do encontro deste sábado, está previsto mais um aulão no calendário. O último será realizado no dia 25 de outubro e vai contemplar os conteúdos de Química e Matemática. Os alunos inscritos ainda terão acesso gratuito a simulados exclusivos e poderão participar de um teste de carreira, ferramenta que auxilia na identificação de perfil profissional e na escolha das futuras carreiras.

3º aulão: sábado (20), Biologia e Física

Recursos extras da Rede Enem

Além dos aulões ao vivo, a Rede Enem oferece videoaulas disponíveis a qualquer momento, planos de estudo, simulados e aplicativo para celular e tablet. Também estão disponíveis atividades de reforço em redação e recomposição da aprendizagem, ampliando as ferramentas de preparação para os participantes.

Serviço: como participar

Aulão ao vivo e gratuito preparatório para o Enem

Data e horário: sábado (20), das 9h às 11h

polos UniCesumar em Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança e Parauapebas Mais informações: unicesumar.edu.br/enem