Ato cobra auxílio emergencial e fecha a PA-151 em Igarapé-Miri

Moradores fecharam as pistas da PA-151, em Igarapé-Miri, na manhã desta sexta (21). A população diz que o bloqueio é um ato contra as dificuldades de acesso aos recursos de auxílio emergencial do programa Renda Pará no município.

O bloqueio é feito por várias pessoas que dizem terem se dirigido a agências bancárias no município, mas não teriam conseguido ter acesso aos benefícios, que são garantidos pelo governo do Estado e repassados junto a prefeituras paraenses.

Protesto pede pagamento de auxílio emergencial (via redes sociais)

O Renda Pará vem destinando pagamentos entre R$ 400 a R$ 500, com calendário de pagamento previamente divulgado, a várias categorias de trabalhadores autônomos, em diversos municípios do Estado. A meta é auxiliar pessoas que tiveram seu trabalho afetado por restrições em lockdown ou outras medidas contra a pandemia que impactaram a economia local.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o bloqueio, que ainda não tem prazo para encerrar. Acompanhe.