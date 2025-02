Atendimento de saúde gratuito em Redenção: faculdade abre novo espaço e oferece serviços à população

A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia (FESAR), localizada em Redenção, região sul do Pará, inaugura na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro, o novo Bloco da Saúde, uma estrutura moderna e inovadora projetada para impulsionar a formação acadêmica e ampliar o atendimento médico na região. Segundo a diretora-geral da unidade, Nádia Albuquerque, a iniciativa visa atender a uma demanda crescente no Sistema Único de Saúde, beneficiando não apenas moradores de Redenção, mas também de nove municípios vizinhos: Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Floresta do Araguaia, Pau D'Arco, Rio Maria, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Xinguara e Bannach.

O novo espaço conta com sete salas de aulas práticas, um centro de simulação realística de última geração e 29 consultórios equipados para oferecer até 1.300 atendimentos médicos gratuitos por mês. As especialidades que serão atendidas são Clínica Médica, Clínica Cirúrgica (procedimentos de baixa complexidade), Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia e Psiquiatria.

O centro de simulação, exclusivo para alunos, é composto por 12 salas com tecnologias de alta e baixa complexidade, incluindo manequins médicos que proporcionam uma experiência prática imersiva para os estudantes de medicina, reforçando a qualidade do aprendizado.

“A oferta de serviços diversificados em várias especialidades médicas ajudará a promover a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo de condições crônicas. Além disso, o novo bloco será um estímulo à formação de novos profissionais de saúde, essenciais para a qualificação contínua do sistema de saúde”, afirma Nádia Albuquerque, diretora-geral da FESAR.

Como ser atendido gratuitamente na faculdade?

Os atendimentos nos novos consultórios já foram iniciados, com suporte de médicos-professores e alunos a partir do terceiro semestre do curso. Para ser atendido, o paciente deve apresentar identidade e número do cartão SUS. Após a triagem, será encaminhado para o especialista adequado.

Com previsão de iniciar atendimentos noturnos ainda neste semestre, o Bloco da Saúde reforça a integração entre ensino de excelência e compromisso social. Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h40, na Av. Brasil, S/N, Setor Alto Paraná. Para mais informações sobre os atendimentos, entre em contato pelo telefone (94) 98808-7704.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 37 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo "Valor Inovação" (2023) como a mais inovadora do Brasil, e "Valor 1000" (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio "Executivo de Valor" (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 - Saúde e Bem-Estar.