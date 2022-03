As viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás foram suspensas neste sábado e domingo

As viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC) foram suspensas neste sábado (5) e domingo (6) devido às fortes chuvas que provocaram movimentação de terra próximo à ferrovia, no município de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão.

A suspensão da circulação foi motivada por medidas de precaução e segurança e equipes de manutenção já estão atuando para que sejam restabelecidas as condições adequadas para retomada da operação.

Os passageiros que adquiriram passagem para este final de semana devem entrar em contato com o Alô Ferrovias (0800 285 7000) para mais informações sobre procedimentos de reembolso e/ou remarcação de passagens. As informações foram divulgadas pela Vale.