Arraia é encontrada na praia do Atalaia, em Salinas, na manhã desta segunda-feira

Uma arraia foi encontrada por banhistas no meio da praia do Atalaia, em Salinópolis, município do nordeste paraense - popularmente conhecido como Salinas -, na manhã desta segunda-feira (1º). O animal foi avistado a poucos metros da margem do mar em uma poça d'água. O registro logo viralizou nas redes sociais.

“Olha aí, galera, para ficar de alerta. Aqui na praia do Atalaia, início do verão. As crianças já iam brincar na poça d’água, mas olha o tamanho da arraia aqui [que foi encontrada]. Só esperando um pé”, afirma a pessoa que gravou o vídeo.

Após o peixe ser localizado, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate da arraia, conforme mostram os registros das redes sociais. Até o momento, apesar do susto, não se tem informações sobre possíveis ataques no momento em que a espécie foi encontrada.

Apesar chegada do início do período de veraneiro, pelo vídeo, é possível perceber um movimento tranquilo na praia. No momento em que o animal foi encontrado, não havia muitas pessoas ao redor. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.