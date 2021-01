Arquidiocese de Santarém volta a limitar presença de fiéis em celebrações

A partir da constatação do avanço da pandemia da covid-19 na região Oeste do Pará, a Arquidiocese de Santarém expediu, nesta terça-feira (19), a atualização de seu Protocolo de Orientações contra o novo coronavírus, em que reforça ações preventivas à doença. O documento é assinado pelo arcebispo metropolitano, padre Irineu Roman, e destinadas a padres, diáconos, religiosos e fiéis.

Após reafirmar a necessidade do distanciamento social evitando-se aglomerações, o uso de máscaras e a higienização das mãos, A Arquidiocese de Santarém, com base no Decreto Municipal n° 189/2021, de 18 de janeiro de 2021, atualizando medidas temporárias de enfrentamento da emergência de saúde pública, e o Protocolo Arquidiocesano para a retomada das celebrações comunitárias presenciais no contexto da covid-19, datado de 30 de junho de 2020, externa prescrições.

Foi definido que as celebrações litúrgicas (missas, celebrações da Palavra, adorações, novenas, terços e outros) poderão continuar sendo realizadas, com a participação presencial de fiéis, limitada a 30% da capacidade do templo, desde que não ultrapasse o quantitativo de 100 pessoas, de acordo com o estabelecido no anexo I do Decreto Municipal. As demais atividades, como encontros pastorais e de Comunidades Esclesiais de Base, catequeses, movimentos, formações, procissões, romarias, retiros e afins, ficam suspensas, temporariamente, até que se determine o contrário.

A Cúria Metropolitana, o Centro Arquidiocesano de Pastoral e as Secretarias das Paróquias e Áreas Pastorais continuam funcionando normalmente para ajudar na orientação dos fiéis. Continua sendo obrigatórios em todos os ambientes, o uso de máscaras e álcool 70% ou higienização periódica das mãos com água e sabão; pessoas pertencentes ao grupo de risco, que tenham problemas respiratórios, febre ou que tiveram contato com casos suspeitos ou dado positivo para a covid-19 há menos de 14 dias, permanecem dispensados do preceito dominical.

As paróquias e comunidades devem continuar transmitindo, por meio das redes sociais, as celebrações litúrgicas para os fiéis impedidos de participar presencialmente. "Recomenda-se, no entanto, que, levando em conta a realidade complexa e diversificada de nossa Arquidiocese, composta por diversos municípios com realidades sanitárias distintas, onde o Município dispuser de forma diferente, seja seguida a orientação municipal; todas as demais orientações e recomendações previstas no protocolo da Arquidiocese de Santarém para a retomada das celebrações comunitárias presenciais no contexto da pandemia da covid-19 publicado no dia 30 de junho de 2020, deverão continuar sendo observadas rigorosamente", é pontuado no documento.