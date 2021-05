Arquidiocese de Santarém reforça cuidados contra covid-19

A Arquidiocese de Santarém divulgou a atualização do Protocolo de Segurança no Contexto da Covid-19, a fim de reforçar os cuidados preventivos à doença, o que inclui a manutenção da presença dos fiéis em somente 50% da capacidade física da igreja a partir deste sábado (29).

A Arquidiocese destaca que o conjunto de cinco medidas é adotado a partir da “retomada das atividades religiosas presenciais, de modo cauteloso e com gradualidade, tomando todas as necessárias medidas de prudência, com a devida segurança e disciplina”. O protocolo, assinado pelo arcebispo metropolitano, dom Irineu Roman, é destinado a todas as paróquias e áreas pastorais da região.

Pelo Protocolo, “a partir do dia 29 de maio de 2021. as celebrações litúrgicas (Missas, Celebrações da Palavra, adorações, novenas, terços, etc.) poderão continuar sendo realizadas com a participação presencial dos fiéis, devendo ser respeitado o limite máximo de 50% da capacidade do templo, desde que não ultrapasse o quantitativo máximo de 300 (trezentas) pessoas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal n° 819/2021”.

A partir do dia 1º de agosto de 2021, os encontros pastorais (Equipes de serviços, CEB'S, Movimentos, Catequeses e afins), poderão ser retomados de forma presencial com a participação máxima de 30 (trinta) pessoas por evento, conforme previsto no Decreto Municipal n° 819/2021, e obedecendo todas as normas sanitárias e de distanciamento previstas neste protocolo.

“Recomendamos que os encontros presenciais sejam breves e sem a partilha de alimentos. As reuniões realizadas no espaço da igreja ou capela devem seguir as normas já estabelecidas para as celebrações presenciais. Os outros lugares (salas, salões, pátios, etc.) devem também ser suficientemente amplos, higienizados e arejados”, é destacado no documento.

As demais atividades religiosas de duração prolongada (por exemplo, retiros, vigílias de oração, procissões, romarias, etc.), os eventos e as reuniões no âmbito de região pastoral e arquidiocesano, as promoções não religiosas (por exemplo, quermesses, festas, confraternizações, etc.) permanecem suspensas, seguindo o previsto no Decreto Municipal n° 819/2021.

“Estamos acompanhando constantemente a evolução da pandemia e esperamos dar outras determinações no futuro” esperamos dar outras determinações no futuro". “As demais orientações e recomendações previstas no protocolo da Arquidiocese de Santarém para a retomada das celebrações comunitárias presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 publicado no dia 30 de junho de 2020 e nas demais atualizações, deverão continuar sendo observadas rigorosamente”, é acrescentado.

As medidas preventivas à covid-19 seguem as orientações e determinações das autoridades civis e sanitárias, como destaca a Arquidiocese. “Vamos continuar respeitando as medidas sanitárias do distanciamento social evitando, dessa forma, a reunião desordenada de fiéis. Para toda e qualquer iniciativa é necessário considerarmos a nossa responsabilidade civil e penal”.

Para a atualização do Protocolo de Segurança, a Arquidiocese de Santarém considerou o Decreto Estadual n° 800/2020, atualizado e publicado em 23 de abril de 2021; o Decreto Municipal n° 819/2021, de 29 de abril de 2021, sobre a atualização das medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no Município de Santarém, e opta pela flexibilização gradual com funcionamento de diversas atividades não essenciais, e o avanço na imunização da população através da vacinação contra a covid-19, em especial nos municípios da Região Oeste do Pará.